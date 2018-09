ORF SPORT + mit Basketball-Länderspiel Österreich – Zypern und Kletter-WM Innsbruck 2018

Ebenfalls am 13. September: Tennis-Davis Cup-Auslosung und Präsentation „Tag des Sports und Europäische Woche des Sports“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 13. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Präsentation „Tag des Sports und Europäische Woche des Sports“ um 10.30 Uhr, von der Tennis-Davis Cup-Auslosung Österreich – Australien um 11.30 Uhr, vom Basketball-Vorqualifikationsspiel zur EM 2021 Österreich – Zypern um 17.55 Uhr und von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Speed-Finale Damen und Herren) um 20.00 Uhr, das „Funsport-Magazin“ mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 11.00 und 0.45 Uhr, das „Judo Bundesliga Magazin“ um 21.30 Uhr, die Höhepunkte von der Österreichischen Orientierungslauf-Staatsmeisterschaft Langdistanz und Staffel 2018 um 21.45 Uhr und vom Paraclimbing Vorstieg Finale bei der Kletter-WM Innsbruck 2018 um 22.15 Uhr (von 17.55 bis 20.00 Uhr live in der ORF-TVthek) sowie „GP Confidential 2018 – Das Formel-1-Magazin“ um 0.15 Uhr.

Der 22. September steht im Zeichen des nationalen und europäischen Sports. Im Rahmen der Pressekonferenz am 13. September in Wien mit Heinz-Christian Strache (Vizekanzler und Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport), Jörg Wojahn (Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich) und Leo Windtner (Vizepräsident der Bundes-Sportorganisation) werden die Highlights des 18. „Tag des Sports“ und die „Europäische Woche des Sports“ präsentiert. Reporter ist Philipp Maschl.

Nach dem 5:0 gegen Weißrussland in St. Pölten und dem 3:1 gegen Russland in Moskau empfängt das österreichische Tennis-Davis Cup-Team in der Relegation zur Weltgruppe die Nationalmannschaft von Australien. Gespielt wird von 14. bis 16. September in Graz. ORF SPORT + überträgt die Auslosung am 13. September live aus Graz.Reporter ist Dieter Derdak.

In der Vorqualifikation zur Europameisterschaft 2021 haben Österreichs Basketball-Herren am 13. September Zypern zu Gast im Multiversum Schwechat. Kommentator ist Michael Guttmann.

Die Kletter-Weltmeisterschaft 2018 geht von 6. bis 16. September in Innsbruck über die Bühne. ORF SPORT + überträgt am 13. September das Speed-Finale der Damen und Herren live.

Kommentator ist Norbert Belina, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Kilian Fischhuber.

