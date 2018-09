eyetime: Partner des Red Bull Air Race 2018 in Österreich

eyetime ist Partner des sechsten Saisonstopp des Red Bull Air Race 2018 vom 15. – 16. September in Wiener Neustadt.

Wien (OTS) - Das Red Bull Air Race begeistert ein Millionenpublikum rund um den Erdball. Es ist ein Ereignis der Superlative, wenn die besten Rennpiloten zu einer menschlichen und technologischen Höchstleistung abheben. eyetime als Partner spiegelt sich in diesen Werten wider: Wie die Piloten neue Maßstäbe bei der Beherrschung der Elemente setzen, so öffnet die Social-Life-App eine neue Dimension der Kommunikation.

Die innovative Technologie – entwickelt von eyetime International Ltd – bündelt Kommunikation des Daily Life über Social Media, Instant Messaging oder Telefonie - in einer Anwendung. Mit ihren Features und individualisierbaren Profilen sowie multimedialen Channels bietet eyetime bereits heute, virtuelle Welten der Zukunft. Bereits 100.000 Downloads, der für iOS und Android verfügbaren App, unterstreichen den hohen Bedarf der User und Unternehmen an einfachen digitalen Lösungen im täglichen Social Life.

Während des Red Bull Air Race in Wiener Neustadt besteht für alle Interessierten die Möglichkeit in der eyetime-Promotionzelt, den Mehrwert der zukunftweisenden All-in-one-App persönlich zu erleben und mit Glück einen G-Flight oder weitere spannende Preise zu gewinnen.

Über eyetime International Ltd.

eyetime International Ltd. – mit Hauptsitz in London – setzt neue Maßstäbe in der digitalen Kommunikation. Mit der Entwicklung der namensgleichen App eyetime, die die Kommunikation des Daily Life via Social Media, Instant Messaging und Telefonie in einer Anwendung bündelt, bietet eyetime International Ltd. bereits heute eine virtuelle Welt der Zukunft. Weitere Informationen über eyetime International Ltd., Teil der myWorld Unternehmensgruppe, finden Sie unter www.eyetime.com.

