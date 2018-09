Die UniCredit Bank Austria präsentiert ihr neues Internetbanking 24You und den ersten Alexa Banken-Skill in Österreich

24You ist das intuitivste und nutzerfreundlichste Internetbanking Österreichs

Wien (OTS) - Im Rahmen ihrer Digitalisierungsoffensive stellt UniCredit Bank Austria ihr neues Internetbanking 24You und den ersten Alexa Banken-Skill in Österreich vor. Diese neuen Produkte folgen zahlreichen, jüngst verwirklichten Innovationen wie der Fotoüberweisung in der Mobile-Banking-App oder der Schnell-mehr-Geld-Funktion in der Mobilen Geldbörse, wie „Geld an Handykontakte senden“ mit ZOIN oder dem Online-Wunschkredit, dem kontaktlosen Zahlen und Beheben mit dem Handy oder „Smart Banking in Gebärdensprache“. Im Rahmen des strategischen Plans „Transform 2019“ investiert die UniCredit gruppenweit rund 1,7 Milliarden Euro in die Digitalisierung und in digitale Innovationen, um die sich ändernden Kundenbedürfnisse und -erwartungen zu erfüllen. Die UniCredit Bank Austria hat insgesamt 1,6 Millionen Kunden. Zwei Drittel aller Kunden, die ein Girokonto haben, oder 800.000 User nutzen bereits Online-Services.

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria, betont: „Mit 24You präsentieren wir unseren Kunden ein komplett überarbeitetes Internetbanking mit zahlreichen neuen Funktionalitäten wie beispielsweise einem Personal Finance Manager, einer Chat- und Call-Back-Funktion und einem komplett neu aufgestellten Wertpapierbereich, die allesamt ‚state of the art‘ sind. Während der Testphase haben wir gemeinsam mit unseren Kunden einen Usability-Test durchgeführt, der gezeigt hat, dass wir heute das nutzerfreundlichste Internetbanking Österreichs launchen. Mit unserem Alexa Banken-Skill wiederum setzen wir als erste Bank in Österreich für Kunden, die dieses Service gerne nutzen, einen digitalen Sprachassistenten für nichtpersonalisierte Services ein, wie Wechselkurs-Informationen, Öffnungszeiten unserer Filialen oder allgemeine Markt-, Finanz- und Konjunkturinformationen, z.B. von unserer Private Banking Chef-Analystin Monika Rosen und unserem Chefökonomen Stefan Bruckbauer. Als führendes heimisches Unternehmen im Bereich Disability bieten wir mit diesem digitalen Sprachassistenten auch ein sehr interessantes zusätzliches Service, z.B. für Menschen mit einer Sehbehinderung. Im Rahmen unserer Multichannel-Strategie ist der neue Alexa Skill ein innovatives Angebot, das wir als zusätzliches Service für interessierte Kunden anbieten, um bestehende Leistungen zu ergänzen, die selbstverständlich bestehen bleiben.“

Das neue Internetbanking 24You

24You wird bis Ende September in drei Wellen von jeweils mehreren hunderttausend Kunden nacheinander an alle Online-Kunden der UniCredit Bank Austria ausgerollt und in der ersten Zeit parallel neben dem bestehenden Online-Banking für eine Gewöhnungsphase zur Verfügung stehen. Eine große Werbekampagne mit Dominic Thiem wird 24You promoten. Die einfache und intuitive Bedienbarkeit steht im Vordergrund von 24You. In der Entwicklung wurden über 30.000 Userinnen und User miteinbezogen und deren Feedbacks in einer über 6-monatigen Family & Friends Testphase zur Optimierung von 24You eingesetzt.

Auch weiterhin wird stark auf Kundenfeedbacks gesetzt, um laufend geplante neue Anwendungen zu testen. In einem „Responsive Design“ sind Autovervollständigung von Namen, Kontomanagement zur Selbstverwaltung von Karten oder Limits und ein Benachrichtigungsservice via Push-Nachrichten oder E-Mail z.B. zu aktuellem Kontostand, versandten Karten durch die Bank oder vielem anderen eine Selbstverständlichkeit.

Die wichtigsten Funktionalitäten des neuen Internetbankings 24You sind:

ein selbstlernender Personal Finance Manager , der dabei hilft, einen detaillierten Überblick über laufende Ausgaben zu behalten, indem er zeigt, für welche Kategorien wie viel ausgegeben wird

, der dabei hilft, einen detaillierten Überblick über laufende Ausgaben zu behalten, indem er zeigt, für welche Kategorien wie viel ausgegeben wird eine Kommunikationszentrale , die in der gesicherten Umgebung des Internetbankings die Möglichkeit bietet, mit dem Betreuer zu kommunizieren und Verträge zu unterzeichnen

, die in der gesicherten Umgebung des Internetbankings die Möglichkeit bietet, mit dem Betreuer zu kommunizieren und Verträge zu unterzeichnen eine Chat- und Call-Back-Funktion , die einen schnellen und unkomplizierten Kontakt zum Team der UniCredit Bank Austria ermöglicht

, die einen schnellen und unkomplizierten Kontakt zum Team der UniCredit Bank Austria ermöglicht eine komplette Neugestaltung des Wertpapierbereichs, in dem das Handeln von Wertpapieren wesentlich einfacher und schneller als bisher möglich ist.

Alexa, frag Bank Austria …

Die aktuell innovativste und sich am schnellsten verbreitende Art intelligenter Chatbots sind digitale Sprachassistenten wie zum Beispiel Amazon‘s Alexa. Sprachgesteuerte Suche ist das laut Google derzeit am schnellsten wachsende Segment und ab 2020 soll fast jede dritte Web-Session ohne Bildschirm ablaufen.[1] In Österreich nutzen bereits 40 Prozent der 14- bis 19-Jährigen und 30 Prozent der 20- bis 59-Jährigen digitale Sprachassistenten[2], eine der wichtigsten Anwendungen in diesem Bereich ist Amazon Alexa. Vor diesem Hintergrund stellt die UniCredit Bank Austria, als erste Bank in Österreich einen eigenen Alexa Skill vor, der für alle Alexa-User in Österreich zugänglich ist, also nicht nur für Kunden der UniCredit Bank Austria.

In einer ersten Phase wird der UniCredit Bank Austria Alexa Skill ausschließlich Antworten auf allgemeine, nicht personalisierte Fragen geben, die keine personenbezogenen Daten enthalten.

Die wichtigsten Funktionalitäten des UniCredit Bank Austria Alexa Skills sind:

Ein Währungsrechner: „ Alexa, frag Bank Austria, wie viel sind 1.000 Euro in Dollar?“ ̶ alle gängigen Währungen werden dabei präzise gemäß dem aktuellen Kurs der UniCredit Bank Austria umgerechnet

Alexa, frag Bank Austria, wie viel sind 1.000 Euro in Dollar?“ ̶ alle gängigen Währungen werden dabei präzise gemäß dem aktuellen Kurs der UniCredit Bank Austria umgerechnet Öffnungszeiten: „Alexa, frag Bank Austria, wie sind die Öffnungszeiten der Filiale Am Hof?“

„Alexa, frag Bank Austria, wie sind die Öffnungszeiten der Filiale Am Hof?“ Ein Bankomat- & Filialfinder: „ Alexa, frag Bank Austria, wo ist die nächste Filiale in 1020 Wien?“

Alexa, frag Bank Austria, wo ist die nächste Filiale in 1020 Wien?“ Finanz-News: „ Alexa, frag Bank Austria nach aktuellen Finanznachrichten!“ ­ ̶ hier sind tagesaktuelle Finanzinformationen verfügbar sowie darüber hinaus tiefergehende Marktkommentare unseres Chefökonomen Stefan Bruckbauer und der Chefanalystin im Private Banking Monika Rosen

Alexa, frag Bank Austria nach aktuellen Finanznachrichten!“ ­ ̶ hier sind tagesaktuelle Finanzinformationen verfügbar sowie darüber hinaus tiefergehende Marktkommentare unseres Chefökonomen Stefan Bruckbauer und der Chefanalystin im Private Banking Monika Rosen Ein Finanz-Wiki: „ Alexa, frag Bank Austria, was ist die Eurozone?“

Alexa, frag Bank Austria, was ist die Eurozone?“ Informationen zu Produkten & Services: „Alexa, frag Bank Austria, wie funktioniert die Fotoüberweisung?“ ­ ̶ und natürlich vieles mehr.

Eine wichtige weitere Anwendungsmöglichkeit des UniCredit Bank Austria Alexa Skills bietet sich im Bereich Disability, wo die UniCredit Bank Austria zu den führenden Unternehmen beim Angebot von barrierefreien Services in Österreich zählt. Neben dem mit dem renommierten „Zero Award“ ausgezeichneten Service „Smart Banking in Gebärdensprache“ für gehörlose Menschen ist der Alexa Skill als digitaler Sprachassistent ein interessantes digitales Angebot insbesondere für Menschen mit Sehbehinderungen. Darüber hinaus ist es geplant, spezielle Fragen, die für Menschen mit Behinderung interessant sein können, in den UniCredit Bank Austria Skill einzubauen.

Die Aktivierung des UniCredit Bank Austria Alexa Skills ist entweder über den Amazon Alexa Skill Store oder direkt auf jedem Echo Gerät über den einfachen Befehl „Alexa, öffne Bank Austria“ möglich. Nähere Informationen sind unter www.bankaustria.at/alexa verfügbar.

