Neuer Ball erobert Wien: THE FUTURE BALL ist das Event für Visionäre

29. September 2018 | weXelerate stolzer Co-Host | #MakeTOMORROWNow

Wien (OTS) - Am 29. September feiert der FUTURE BALL im neu eröffneten SO/ Vienna seine Premiere. Das neuartige Event versammelt alle Visionäre, Startup-Gründer und Kreative aus Wirtschaft, Technologie, Mode und Kunst, und verschmilzt diese bisher getrennten Welten. Gleichzeitig bekommt die Stadt ein neues futuristisches Spektakel, das in Wiens klassischer Ballszene bislang gefehlt hat.

Nach dem Motto „Die beste Art und Weise die Zukunft vorherzusagen ist sie zu gestalten“, werden die mutigsten Entscheider Österreichs zusammengebracht, um in einem festlich-futuristischen Ambiente auf die Zukunft anzustoßen. Die Themen Wirtschaft, Technologie, Mode und Kunst stehen dabei im Mittelpunkt. Vier Felder, die sich gegenseitig bedingen, oft aber sehr weit voneinander agieren.

Die Rolle und der Beitrag der Kunst in der Grundlagenforschung wird oft unterschätzt. Dabei ist sie in jeder Hinsicht eine große Inspirationsquelle für neue Entwicklungen am Markt. Gerade in der sich schnell drehenden Wirtschaftswelt sind innovative Ideen und neue Lösungsansätze eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. „Der FUTURE BALL bringt die Akteure und Vordenker aus den maßgeblichen Branchen zusammen. Die künstlerische Gestaltung des Events wird zu spannenden Gespräche anregen“, betont Initiator Julian Wiehl.

Wiens außergewöhnlichste multimediale Künstler, Fashion Designer, DJ‘s, Bühnenbauer und Performance Artists verwandeln das neu eröffnete SO/ Vienna in ein futuristische Gesamtkonzept und bringen die Gäste zum Staunen. Mehrere Dance Floors und Art Suiten bilden den Schauplatz für dieses noch nie dagewesene Happening ganz in Schwarz. Verschiedene Photo und Video Booths geben den Gästen die Möglichkeit, einzigartige und unvergessliche Bilder zu machen.

Als Eröffnungsakt zeigt Marian Essl alias MONOCOLOR (MNCLR) einen Teil seine neuen Live Performance “Photism”. Passend zur Architektur von Jean Nouvel gibt er damit schon die Steilvorlage für das gesamte künstlerische Konzept, das nur in Schwarz gehalten ist. Das Line-Up für die Dancefloors inkludiert unter anderem Anna Ulrich und Nego Yokte, die die Gäste zum Tanzen bringen werden. Für den Dress Code hat der Veranstalter VANGARDIST einen Style Guide veröffentlicht, in dem die führende Visionäre und Meinungsmacher der Stadt zeigen, wie man in komplett schwarze Abendkleidung einen atemberaubenden Auftritt hinlegt.

Tickets:

Standard Ticket für 79,- Euro

Patron Ticket mind. 5 Stück zum Verschenken an Künstler und Startups: 330,- Euro Netto

thefutureball.eventbrite.at

Website:

www.thefutureball.com

Style Guide:

http://bit.ly/TheFutureBallStyleGuide

