Weltreligion im Keller: Die Welt der Hindus in Österreich

Wien (OTS) - Obwohl jeder siebte Erdenbürger Hindu ist, ist die drittgrößte Religion der Welt in Österreich bisher gesetzlich nicht als Religionsgesellschaft anerkannt. Nicht nur deshalb fokussiert sich ihr kulturelles und spirituelles Leben in einem kleinen Kellerlokal hinter dem Wiener Rathaus.

Jeden Sonntag Nachmittag treffen sich zahlreiche gläubige Hindus im Souterrain der Lammgasse 1 zum gemeinsamen Gebet und religiösen Ritualen. Was in Indien völlig undenkbar wäre, ist weit weg von der Heimat gelebte Normalität.

Hinduismus keine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft

Die hinduistische Gemeinde erfüllt nämlich nicht die nötigen Voraussetzungen, zumindest nicht von der Zahl ihrer Mitglieder. Die unzureichende Koordination der einzelnen Gruppen, der Mangel an Geld und auch andere Gründe führten zum aktuellen desolaten Zustand der weltweit drittgrößten Religionsgemeinschaft in Österreich. Mit einer vollen Anerkennung würden die Hindus die Möglichkeit erhalten, neben religiösen auch soziale, gesellschaftliche und kulturpolitische Aufgaben wahrzunehmen.

Und während wichtige Elemente des Hinduismus wie Yoga, Ayurveda oder Meditation schon seit langem auch in Österreich Einzug gehalten haben, lebt die hinduistische Glaubensgemeinschaft im wahrsten Sinne des Wortes im Untergrund.

Erstaufführung in der Urania

Der neue Dokumentarfilm „Ohne Bekenntnis“ porträtiert das Leben der Hindus in Österreich. Der aus Indien stammende Filmemacher Sandeep Kumar begleitete drei Hindus und zeichnet so ein sehr realistisches und gleichzeitig unterhaltsames Bild der drittgrößten Weltreligion in Österreich.

Zum Auftakt des Seva India Festivals, dem 21. September, wird der noch nicht veröffentlichte Dokumentarfilm erstmalig im Urania Kino gezeigt.



Special Screening

Bereits zum Auftakt des Seva India Festivals am 21.9. wird der noch nicht veröffentlichte Dokumentarfilm „Ohne Bekenntnis“ des indischen Filmemachers Sandeep Kumar im Urania Kino gezeigt.

Seva India Festival

Von 21. bis 23. September 2018 kommen alle Indien-Liebhaber voll auf ihre Kosten! Beim SEVA INDIA Festival findet das vielfältigste Indien-Symposium statt, das es in Österreich je gegeben hat. Die Gäste erwarten über 100 inspirierende Vorträge und interaktive Workshops sowie außergewöhnliche kulinarische, künstlerische und kulturelle Highlights.

Ausführliche Informationen zum Film & Festival Volltext zu Film & Festival

