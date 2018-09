ORF sucht zum fünften Mal „9 Plätze – 9 Schätze“

Landesstudio-Votings starten am 19. September, Bundesländerabend am 26. Oktober ab 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Eine der erfolgreichsten ORF-Programm-Innovationen der vergangenen Jahre feiert am Nationalfeiertag 2018 ihre bereits fünfte Ausgabe: Bis zu 1,056 Millionen waren bei der Premiere 2014 via ORF 2 live dabei, bis zu 1,045 Millionen bei 31 Prozent Marktanteil waren es im vergangenen Jahr, als Armin Assinger gemeinsam mit Barbara Karlich und den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs den schönsten verborgenen Ort bzw. Platz suchte – und diesen mit dem Grünen See im steirischen Tragöß (2014), dem Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015), dem Tiroler Kaisertal (2016) und letztjährig dem Körbersee (Vorarlberg) fand. Da aber noch viele heimische Schätze auf ihre Entdeckung warten, werden am Freitag, dem 26. Oktober 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ gesucht.

Wie in den Vorjahren folgt auf „9 Plätze – 9 Schätze“ eine neue Ausgabe von „Heimat großer Töchter und Söhne“. Dabei werden um 22.40 Uhr in ORF 2 neun Menschen aus den Bundesländern porträtiert, die in ihrem Lebensumfeld Großes geleistet haben und leisten, österreichweit dennoch weitgehend unbekannt geblieben sind.

Der Bundesländerabend wird noch „verlängert“ – am 28. Oktober steht um 17.05 in ORF 2 die Sendung „So schön ist Österreich“ auf dem Programm. Dabei werden alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vorgestellt – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern eben alle verborgenen Schätze 2018.

Ende September erscheint, einmal mehr im Kral-Verlag, das Buch „9 Plätze – 9 Schätze: Österreichs Kostbarkeiten und landschaftliche Leckerbissen“, das die Schatzsuche 2018 (und die neun Landessieger des Vorjahres) auf mehr als 170 Seiten mit informativen Texten und vor allem prächtigen Bildern begleitet.

Diese „Schätze“ gehen 2018 für die Bundesländer ins Rennen:

BURGENLAND

Römerstraße St. Margarethen

Burg Lockenhaus

Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf

KÄRNTEN

Diex mit der Saualm

Gamskogelhütte

Obir-Tropfsteinhöhle

NIEDERÖSTERREICH

Burgruine Aggstein

Höllental

Stopfenreuther Au

OBERÖSTERREICH

Gosausee

Fischkalter in Kremsmünster

Schiederweiher

SALZBURG

Bürmooser Moor

Maria Kirchthal

Reedsee im Gasteiner Tal

STEIERMARK

Brendlalm

Duisitzkarsee

Schüsselbrunn

TIROL

Tiroler Lechauen

Schmirntal und Valsertal

Hintersteinersee und Walleralm

VORARLBERG

Bangs-Matschels

Kanisfluh

Silbertal

WIEN

Secession

Am Himmel

Nationalbibliothek

Bundesländer-Voting startet am 19. September

Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 17. bis 19. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 19. bis 23. September kann telefonisch mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 25. September werden die jeweiligen Landessieger trimedial vorgestellt. Nähere Infos gibt ab 16. September eine Übersichtsseite unter tv.ORF.at/9plaetze bzw. die Teletextseite 319.

