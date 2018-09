Capvis schliesst erfolgreich das Fundraising des Fonds «Capvis V» ab (DOKUMENT)

Baar (Schweiz) und St. Helier (Jersey) (Schweiz) und St. Helier (Jersey) (ots) -

- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://www.presseportal.ch/de/pm/103507/100819656 heruntergeladen

werden -

Capvis, ein führender europäischer Mittelstandsinvestor, gibt den endgültigen Abschluss des Fundraisings seines Capvis Equity V LP Fonds (Capvis V) bekannt, mit Kapitalzusagen von knapp 1.2 Milliarden Euro. Aufgrund der starken Nachfrage der Investoren übertrifft Capvis V sowohl das ursprüngliche Ziel von EUR 1.0 Mrd. deutlich als auch die Grösse des Vorgänger-Fonds Capvis Equity IV LP (EUR 0.7 Mrd.).

Capvis V hat einerseits Kapital von bestehenden Investoren erhalten und andererseits dank grossen neuen Investoren aus der ganzen Welt die Beziehungen von Capvis in Nordamerika, Mittleren Osten und Asien erweitert. Die Investoren aus Europa, insbesondere aus der DACH-Region, sind unverändert gut vertreten. Zum Anlegerkreis gehören renommierte öffentliche und betriebliche Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Staatsfonds, Family Offices und Vermögensverwalter.

"Wir freuen uns, dass mit den Zusagen für Capvis V so viele hochqualifizierte Investoren Vertrauen in unser Team und unsere Anlagestrategie zeigen. Capvis' Fähigkeit, exzellente Beteiligungen zu tätigen und den Investoren beträchtliches Kapital zurückzugeben, hat zu diesem sehr erfolgreichen Fundraising geführt", sagt Rolf Friedli, Partner bei Capvis Equity Partners AG.

"Wir erwarten, dass die Kernmärkte von Capvis weiterhin eine Reihe hochattraktiver Investitionsmöglichkeiten generieren. Die umfangreiche Erfahrung unseres Teams in der Branche und die lange Geschichte der Zusammenarbeit machen uns zu einem glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Partner mit einem Ruf für hervorragende Leistungen. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Wettbewerbsvorteile auszuspielen und gemeinsam mit den Management-Teams Erfolgsgeschichten zu schreiben", ergänzt Daniel Flaig, Partner bei Capvis Equity Partners AG.

Philippe Bucher, Partner bei Capvis Equity Partners AG, kommentiert zusätzlich: "Die positiven Entwicklungen von Capvis in den letzten Jahren - ergänzend zur Stärkung des Teams und der Professionalisierung der Organisation - wurden im Markt wahrgenommen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei neuen und bestehenden Investoren für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken und freuen uns darauf, gegenseitig wertvolle und enge langfristige Beziehungen aufzubauen."

Analog zur bewährten Anlagestrategie der bisherigen Fonds wird Capvis V in führende mittelständische Unternehmen im Industriekorridor Europas (Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und Benelux) investieren. Das Capvis-Team wird zusammen mit den jeweiligen Management-Teams seinen wertschöpfungsorientierten Ansatz fortsetzen, der darauf abzielt, erfolgreiche, nachhaltige Unternehmen aufzubauen und global und regional führende Unternehmen zu fördern. Capvis V hat seine Investitionstätigkeit mit der Übernahme von Amann Girrbach bereits begonnen. Amann Girrbach ist ein Innovationsführer und bevorzugter Full-Service-Dienstleister für digitale Zahnprothetik mit Sitz in Österreich.

MVision Private Equity Advisers Limited agierte als exklusiver globaler Fundraising-Berater. Rechtsberater war Latham & Watkins.

Über Capvis

Capvis ist ein führender europäischer Mittelstandsinvestor. Seit mehr als 25 Jahren konzentriert sich Capvis auf Mehrheitsbeteiligungen in mittelständischen Unternehmen, oft im Rahmen von Nachfolgeregelungen oder Konzernabspaltungen. Capvis fokussiert dabei auf Unternehmen, die Know-how und Technologie in den Bereichen Manufacturing Technology, Engineered Products und Advanced Services besitzen. In diesen Bereichen sucht Capvis regionale Champions in lokalen Märkten und globale Nischenmarktführer, bei denen Expansion und Internationalisierung zudem von den Marktberatern in China und den USA unterstützt werden. Die Schweizer Capvis Equity Partners AG ist der exklusive Berater der General Partner der Capvis Fonds.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Capvis Equity Partners AG

Julie Darbellay

Head Investor Relations

Telefon: +41 43 300 58 38

julie.darbellay @ capvis.com