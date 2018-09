Minderjährige versuchen in Wohnhaus einzubrechen

Wien (OTS) - Datum: 10.09.2018

Uhrzeit: 11.18 Uhr

Adresse: 23., Eduard-Kittenberger-Gasse

Ein 10- und ein 13-Jähriger versuchten über einen Balkon in das Innere eines Einfamilienhauses zu gelangen, in dem sie das Glas der Balkontüre mit einem Stein einschlagen wollten. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst und die beiden Burschen konnten von den eintreffenden Beamten nach einer kurzen Flucht angehalten werden. Einbruchswerkzeug wurde am Tatort aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Burschen wurden an eine Kinderbetreuungseinrichtung übergeben.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at