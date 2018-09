Fieber, Feuer, Flamme

Operette / Oper / Kino im REAKTOR 21. - 29.09.2018

Wien (OTS) - Der REAKTOR lädt zur zeitgenössisch adaptierten Operette Die schöne Galathée von oper.ganz.nah, zur Opernproduktion Jeanne & Gilles vom sirene Operntheater, sowie alternierend zu je einer Filmvorstellung von zwei Perlen des Sowjetischen Films - Graf Cagliostro und die Formel der Liebe , UdSSR 1984, Regie Mark Sacharow (nach einer Erzählung von Alexeij Tolstoij) oder Natschalo , UdSSR 1970, Regie Gleb Panfilow.

OPERETTE | Die Abende eröffnet das Ensemble oper.ganz.nah mit der komödiantischen Operette Die schöne Galathée von Franz von Suppé. Die Inszenierung von Ulla Pilz versetzt Suppés Bearbeitung der antiken Pygmalion Erzählung in einen zeitgenössischen Rahmen und zeigt, dass ein Stück über eine von Männerphantasie geschaffene Frau nach wie vor höchst relevant ist.

OPER | Das sirene Operntheater nimmt sich mit Jeanne & Gilles ebenfalls einer historischen Geschichte an. Im Libretto von Kristine Tornquist verliebt sich Gilles de Rais in die charismatische Jeanne d'Arc und folgt ihr bedingungslos in den Krieg. Als Gilles die Geliebte verliert, verliert er auch den Halt im Leben. Die Komposition stammt von François-Pierre Descamps.

KINO | Abgerundet werden die Abende mit zwei Filmen, die abwechselnd gezeigt werden. Graf Cagliostro und die Formel der Liebe erzählt von einem jungen, lesefreudigen Adeligen, der sich in eine Statue im Schlösschenpark verliebt. Schicksalhaft befindet sich der Magier Cagliostro im Dorf. Natschalo / Hauptrolle für eine Unbekannte zeigt wie eine junge Arbeiterin in einer Theatergruppe von einem Regisseur für seinen Film Jeanne d´Arc entdeckt wird.



18:30 Die schöne Galathée von oper.ganz.nah

20:00 Jeanne & Gilles vom sirene Operntheater

22:00 Graf Cagliostro und die Formel der Liebe | Natschalo

Spieltage: 21./23./26./27./28./29. September 2018

Ort: REAKTOR – Geblergasse 40, 1170 Wien



Presseunterlagen

Tickets

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Anna Resch

REAKTOR

presse @ reaktor.art

+43 1 3501043

www.reaktor.art