comcad: Anlagenzeichnungen werden zum Kinderspiel

Comtech präsentiert weltweit einzigartige CAD-Lösung für die Elektrobranche

Annaberg (OTS) - Die Comtech IT-Solutions GmbH mit Stammsitz in Annaberg im Salzburger Tennengau wartet neuerlich mit einer innovativen Arbeitserleichterung für die Elektrobranche auf: Das CAD-Programm comcad macht die Erstellung von Anlagezeichnungen zum Kinderspiel.

Elektrounternehmer wissen aus eigener Erfahrung, dass Anlagezeichnungen zeitaufwändig und kompliziert sein können. Genau hier setzt die neue Lösung der Comtech an: Mit comcad können Handzeichnungen oder Skizzen von Anlagen eingescannt und digitalisiert werden. Mit nur zwei Klicks wird der Maßstab vermessen und eine digitale Anlagenzeichnung erstellt, die zur Weiterverarbeitung exportiert werden kann.

"Mit comcad ist unserem Team eine fantastische Innovation gelungen", freut sich Comtech-Geschäftsführer Franz Rettenbacher. "Der Leistungsumfang des Systems ist in der Elektrobranche völlig neu und in dieser Konfiguration sogar weltweit einzigartig. Wir haben bei der Entwicklung genau auf die Anforderungen der Elektrobranche geachtet: So arbeitet comcad als derzeit einziges CAD-Programm in der Branche mit der ÖNORM 2063, die eine enorme Arbeitserleichterung mit sich bringt."

comcad verfügt über integrierte Schnittstellen zu Messgeräten der Hersteller Chauvin Arnoux und Metrel. Darüber hinaus sorgt der Datenabgleich mit der leistungsstarken comtech Cloud dafür, dass die Daten jederzeit und überall verfügbar sind. "Das magische Dreieck aus Zeichnen, Messen und Dokumentieren ist jetzt in nur einem System möglich", sagt Rettenbacher.

Perfektes Zusammenspiel im Comtech-Kosmos

In comcad können alle gängigen CAD-Formate sowie PDFs und Bilder einfach importiert werden. Im Zusammenspiel mit weiteren Komponenten aus dem Comtech-Kosmos entfaltet comcad seine volle Stärke. In Verbindung mit dem Kalkulationsprogramm comeconomy berechnet comcad vollautomatisch die Stücklisten der erforderlichen Teile. Dadurch kann eine Angebotserstellung unkompliziert und in Windeseile erfolgen.

Auch mit dem digitalen Anlagebuch comSchäcke ist comcad voll kompatibel: Mit der automatischen Überleitung nach comSchäcke können alle Anlage- und Projektdaten direkt vor Ort mit einem Windows Tablet erfasst werden. Weiterführende Informationen zu comcad sind auf der Website http://www.comtech.info/?page_id=550 erhältlich.

