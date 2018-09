Verein „Natur im Garten“ wird zu GmbH

Tulln an der Donau (OTS) - Die Initiative „Natur im Garten“ ist seit 1999 eine Erfolgsgeschichte, durch die Niederösterreich eine Vorreiterrolle in Europa eingenommen hat. Bereits mehr als 2.5 Millionen Gartenbegeisterte haben die GARTEN TULLN, die „Natur im Garten“-Erlebniswelt besucht. Knapp 50% aller niederösterreichischen Gemeinden und über 15.500 Privatgärten werden nachweislich ohne Pestizide gepflegt. Dadurch leistet die Aktion „Natur im Garten“ einen wichtigen Beitrag zur Ökologisierung und zur Erhaltung der Artenvielfalt in Niederösterreich. Die große Beliebtheit rund ums ökologische Garteln erfordert eine weitere Professionalisierung in der Struktur. Der bisherige Verein „Natur im Garten“ wird in eine GmbH im Eigentum des Landes NÖ umgewandelt. Finanzielle Ressourcen, Standorte und Mitarbeiter bleiben davon unberührt.

Seit über 19 Jahren verschreibt sich die Aktion „Natur im Garten“ der Ökologisierung von Gärten und Grünräumen in Niederösterreich. Dank der Aktion „Natur im Garten“ setzt sich die ökologische Pflege von Gärten und Grünräumen auch in Europa durch.

Rückfragen & Kontakt:

DI Hans-Peter Pressler

Presse „Natur im Garten“

+43 (0) 676 848 790 737

hans-peter.pressler @ naturimgarten.at

www.naturimgarten.at