Auditchain ernennt Big Four Assurance Deputy Technology Officer Chris Danusiar zum neuen CEO.

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Auditchain hat offiziell die Ernennung von Chris Danusiar zum Chief Executive Officer bekanntgegeben. Danusiar verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Feld Assurance und Rechnungslegungstechnologie und war zuletzt als Global Assurance Deputy Technology Officer bei EY tätig. Der Gründer und amtierende CEO Jason Meyers wird weiterhin Direktor bleiben und sich auf die Entwicklung von Auditchain und der DCARPE(TM) Alliance konzentrieren.

Ehemaliger EY-Assurance Technology Officer wird Tagesgeschäft im Bereich Technologie und strategische Maßnahmen bei Auditchain betreuen.

Als neuer CEO wird sich Danusiar auf das Tagesgeschäft von Auditchain fokussieren und alle Aspekte der Talentförderung und Produktentwicklung des Unternehmens einschließlich der Geschäftsentwicklung von Auditchain in der internationalen Accounting- und Assurance-Community betreuen. Danusiars technologische Expertise passt perfekt zu Auditchains Decentralized Continuous Audit & Reporting Protocol Ecosystem(TM), die weltweit erste dezentrale Blockchain-basierte Plattform für Finanzberichterstattung und Assurance.

Der Neuzugang ergänzt das Auditchain-Team um einen erfahrenen hochrangigen Technologieexperten für Global Assurance, und untermauert das kontinuierliche Engagement für die wachsende Community. Danusiar, Meyers, und das gesamte Auditchain-Team werden gemeinsam daran arbeiten, den Technologie-Fahrplan und die Geschäftsstrategie des Unternehmens in den kommenden Monaten zu beschleunigen und umzusetzen.

Jason Meyers, Gründer von Auditchain und amtierender CEO, kommentiert; "Das gesamte Team ist hocherfreut darüber, dass Chris zum Unternehmen stößt. Dass Chris sich uns anschließen will, belegt Auditchains Vision und stärkt unser Team, das die Zukunft im Feld Finanzberichterstattung und Assurance entwickelt und prägt".

Danusiars neue Aufgabe wird darin bestehen, ein weltweites Team von Sicherheitsexperten, Blockchain-Entwicklern und Assurance-Fachleuten zu leiten. In seiner letzten Funktion war er für die Felder Global Assurance-Technologiestrategie, Architektur, Produktmanagement, Anwendererfahrung und Assurance-Innovation bei EY für die gesamte Kundenbasis in mehr als 150 Ländern zuständig. Chris entwickelte und leitete das Team, das mit EY Canvas die erste wirklich weltweite digitale Auditing-Plattform der Big Four lieferte, und zeichnete als führender Technologiemanager für das äußerst erfolgreiche globale Audit Transformation-Programm verantwortlich.

Chris erklärt; "Ich habe den größten Teil der letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, weltweite Teams aufzubauen und zu leiten, um Innovation und Wertschöpfung im Bereich Assurance durch die Bereitstellung von Technologielösungen und Ökosystemen zu fördern. Auditchain bietet die spannende Möglichkeit, Mitglieder der DCARPE(TM) Alliance und brillante Entwickler global zusammenzuführen, und gemeinsam zu kooperieren, um die Zukunft der Finanzberichterstattung und Assurance neu zu gestalten und global umzusetzen".

Informationen zu Auditchain:

Auditchain ist das weltweit erste dezentrale protokollbasierte Ökosystem für Continuous Auditing- und Echtzeit-Reporting im Bereich Enterprise Assurance und Disclosure. Auditchain entwickelt ein Ökosystem, das sowohl ein Blockchain-Protokoll als auch eine Open-Source-Bibliothek mit Smart Contracts für das Rechnungswesen bereitstellt, die darauf ausgelegt sind, Unternehmens- und Performancedaten fortlaufend in Echtzeit zu erfassen, zu verarbeiten, zu auditieren und zu reporten, und zwar auf Grundlage eines kontinuierlich durchlaufenden unabhängigen Audits, der über die geltenden Buchhaltungs- und Prüfungsstandards hinausgeht. Als Portal fungiert der DCARPE(TM) Explorer, der den Zugang zu Streaming Financial Statements(TM) und AUDT Analytics(TM) für Unternehmen, Assurance-Anbieter und Datennutzer vermittelt.

Informationen zur DCARPE(TM) Alliance:

Auditchain ist Gründungsmitglied der DCARPE(TM) Alliance, die sich aus Vertretern der Bereiche Investment, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Unternehmen, Recht, Regulierungswesen und Finanzberichterstattung zusammensetzt. Die Allianz soll der gemeinsamen Zusammenarbeit dienen und eine Vordenkerrolle in Fragen der Regulierung, Implementierung, Skalierung und Einführung von Auditchain einnehmen. Die DCARPE(TM) Alliance wird Veranstaltungen und Symposien ausrichten und die Community im Feld Investment, Enterprise und Regulierung über die Vorteile von Continuous Auditing und Streaming Financial Statements(TM) mit Hilfe der Auditchain-Blockchain informieren.



