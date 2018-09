Vorausinformation: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Wien (OTS) - Datum: 10.09.2018

Uhrzeit: 11:35 Uhr

Adresse: 16., Wattgasse 15

Am 10. September 2018 um 11:35 Uhr verständigten mehrere Zeugen wegen eines schweren Verkehrsunfalls in der Wattgasse 15 den Polizeinotruf. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte ein 17-jähriger Autofahrer, der eine gültige Lenkberechtigung besitzt und zum Unfallzeitpunkt nicht alkoholisiert war, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Pkw erfasste daraufhin eine 26-jährige Fußgängerin sowie einen 28-jährigen Fußgänger und prallte in weiterer Folge gegen eine Auslagenscheibe. Beide Passanten wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mussten von der Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge in zwei Krankenhäuser gebracht werden. Das Verkehrsunfallkommando ist mit den Erhebungen betraut. Der 17-jährige Unfalllenker wurde beim Unfall nicht verletzt, steht aber unter Schock.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Harald SÖRÖS

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at