Hamster-Woche: Run auf Rabatte hat begonnen!

Schnäppchenjagd in Österreich

Wien (OTS) - Shopping-Fans haben diese Woche einen Grund zum Jubeln: Das Online-Schnäppchen-Portal sparhamster.at startete heute Morgen gemeinsam mit der Reise-Plattform urlaubshamster.at mit der ersten „Hamster Woche“ Österreichs. Diverse Händler, wie etwa Media Markt, Saturn, TUI, Humanic oder Thalia, begeistern dabei bis 16. September mit exklusiven Angeboten.



Eine ganze Woche lang werden User mit immer neuen Aktionen versorgt, jede Stunde werden weitere veröffentlicht. Christoph Prinzinger, Inhaber von urlaubshamster.at und sparhamster.at erklärt: „Wir haben so viel tolle Angebote erhalten, dass wir die zu Beginn angedachten Drei-Stunden-Slots auf eine Stunde verkürzt haben. Nun gibt es alle 60 Minuten ein neues Schnäppchen. Ein Countdown gibt an, wann der nächste Rabatt freigeschalten wird.“



Neben zahlreichen exklusiven Specials aus dem Elektronik- oder Fashion-Bereich, gibt es auch eine Vielzahl an Schnäppchen aus dem Reisesektor.

Namhafte Partner

Bereits für die erste Hamster-Woche konnte eine Vielzahl an namhaften Partnern gewonnen werden. Unter anderem mit dabei: Media Markt, Saturn, TUI, HUMANIC, Angebote für Falkensteiner-Hotels, Emirates, Thalia, XXL Sports und Peek&Cloppenburg sowie Möbelix, Mömax und XXXLutz.

Tolles Gewinnspiel

Außerdem bietet ein großes Gewinnspiel einen zusätzlichen Anreiz, um auf den Portalen vorbeizuschauen. Während der Hamster-Woche verlost Emirates Flüge nach Dubai inklusive Übernachtungen sowie Tickets für die Dubai Parks im Wert von bis zu 4000 Euro.



