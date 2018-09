Nations League live im ORF mit Bosnien und Herzegowina – Österreich

Am 11. September ab 20.15 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Es ist Österreichs Premiere in der neuen Nations League und ein möglicher Weg zur Teilnahme an der EURO 2020. In Zenica trifft das Foda-Team am Dienstag, dem 11. September 2018, auf Bosnien und Herzegowina, ORF eins berichtet ab 20.15 Uhr live. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, für die Analysen sorgen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Die ORF-TVthek und sport.ORF.at stellen österreichweit einen Live-Stream und Video-on-Demand-Highlights bereit.

