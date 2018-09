Favoriten: „Soulskin“-Schau im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ (10., Hasengasse 38) zeigt am Mittwoch, 12. September, im Rahmen eines Kulturabends eine Ausstellung mit Arbeiten der Künstlerin Rose Reichart. Beginn der Veranstaltung ist um 19.00 Uhr. Die Schau trägt den Titel „Soulskin/Seelenhaut“. Das ehrenamtlich agierende Vereinsteam beschreibt das Schaffen der Malerin: „Abstrakte Emotionen auf Leinwand und als einzigartige tragbare Schmuckstücke“. Sowohl Original-Bilder als auch „Fine Art Prints“ und Schmuckobjekte sind bei dieser Zusammenkunft zu bestaunen. In weiterer Folge können die Werke noch bis Sonntag, 18. November, bei späteren Kultur-Terminen im „Waldmüller-Zentrum“ betrachtet werden. Der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 0676/534 69 89.

Spannend: Ozeanische Heimat und Heimkehr zum Selbst

Die vielseitige Kreative Rose Reichart wohnt dem Kulturabend bei. Ein Kauf der Exponate ist möglich. Im Fokus der Arbeiten stehen laut Aussage der Malerin „die Heimkehr zum intuitiven, wahren Selbst“ und das Sehnen nach einer „ozeanischen Heimat“. Spontanität spielt im künstlerischen Wirken von Rose Reichart eine bedeutende Rolle. Reichart stammt aus Österreich und lebt in Berlin, wo sie als Malerin, Schmuckgestalterin, Fotografin, Sängerin und Komponistin („Singer-Songwriterin“) künstlerische Akzente setzt. Das Publikum sieht in der aktuellen Ausstellung im „Waldmüller-Zentrum“ abstrahierte, farbenfrohe Acrylbilder. In verschiedenen Techniken ausgeführte „Momentaufnahmen“ haben eine starke Ausdruckskraft. E-Mails an den Verein „Kultur 10“: waldmuellerzentrum @ chello.at.

