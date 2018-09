Bundesheer: Bauvorhaben in Villacher Henselkaserne sind ausgesetzt – nicht gestoppt

LH Kaiser lenkt von der Untätigkeit der SP-Verteidigungsminster ab

Wien (OTS) - Verteidigungsminister Mario Kunasek hält an den Bauplänen für die Henselkaserne weiter fest und unterstreicht seine bisherige Aussage, dass der Bau umgesetzt wird, sobald es finanziell realisierbar ist.

Minister Kunasek zeigt sich verwundert über die Aussagen von LH Kaiser: „Der Herr Landeshauptmann ist seit Jahren im Parteivorstand der SPÖ und hat es nicht geschafft, seine SP-Verteidigungsminister vom Projekt zu überzeugen. Im Gegenteil: Zwischen 2014 und 2017 wurden unter roter Ressortführung lediglich 240.000 Euro – also knapp 50.000 jährlich – für Bau- und Instandhaltung in die Hensel-Kaserne investiert. Nun verlangt man von mir, in Kürze 80 Mio. Euro aufzustellen. Das ist ein durchsichtiges Manöver von Kaiser.“

Für Kunasek sind die Leistungen der Villacher Pioniere unbestritten, sie hätten sich bereits vor Jahren mehr Unterstützung durch sozialdemokratische Verteidigungsminister verdient.

