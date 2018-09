Junge ÖVP ad Sozialistische Jugend: Schulen nicht der richtige Platz für parteipolitische Anpatzversuche

Von Sozialistischer Jugend verteilte Kalender verletzen politischen Anstand und Grundkonsens, Schulen nicht parteipolitisch zu instrumentalisieren.

Wien (OTS) - „Mit den von der Sozialistischen Jugend verteilten Schulkalendern verletzt die SPÖ-Parteijugend wieder einmal den Konsens, parteipolitische Anpatzversuche an den Schulen zu unterlassen“, meint Nico Marchetti, Studenten- und Schülersprecher der Volkspartei, anlässlich der fragwürdigen Schulverteilaktion der Sozialistischen Jugend der letzten Tage.



„Politische Bildung ist wichtig, aber das können Lehrerinnen und Lehrer oder die Demokratiewerkstatt besser als Funktionäre der Sozialistischen Jugend. Diese Kalender enthalten einseitige, aufhussende und für einen seriösen Diskurs an Schulen vollkommen ungeeignete politische Inhalte. So ein Verhalten ist mit unserem Verständnis von politischem Anstand unvereinbar“, schließt Nico Marchetti nachdrücklich.

