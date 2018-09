ORF SPORT + mit Tennis-US-Open und Kletter-WM Innsbruck 2018

Weiters am 8. und 9. September: Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup, DTM, Fußball-Frauen-Bundesliga und Eishockey Champions League

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 8. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup La Seu d’Urgell um 12.00 Uhr, von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Vorstieg Damen, Semifinale um 12.55 Uhr; Vorstieg Damen, Finale um 18.55 Uhr), von der DTM Nürburgring 2018 zeitversetzt um 15.45 Uhr, vom Fußball-Frauen-Bundesliga-Spiel SV Neulengbach – SK Sturm Graz um 17.00 Uhr, vom Eishockey-Champions-League-Spiel EH RB Salzburg – Växjö Lakers um 20.15 Uhr und vom Tennis-US-Open „Match of the Day #13“ (Finale Damen) um 21.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr sowie das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup La Seu d’Urgell um 12.00 Uhr, von der Kletter-WM Innsbruck 2018 (Vorstieg Herren, Semifinale um 12.55 Uhr; Vorstieg Herren, Finale um 18.55 Uhr) und vom Tennis-US-Open „Match of the Day #14“ (Finale Herren) um 22.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00, 10.00 und 11.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr, die Dokumentation „Auf dem Weg nach Tokio 2020 – Die Halbzeitbilanz“ um 20.15 Uhr und die Höhepunkte von der Extrem Sailing Series in Cardiff um 21.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 9. September.

Das Weltcup-Finale der Slalom-Wildwasser-Kanutinnen und -Kanuten geht vom 7. bis 9. September in La Seu d’Urgell in Spanien über die Bühne.

Kommentator ist Michael Berger. Der Samstag und der Sonntag sind von 12.00 bis 13.15 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Die Kletter-Weltmeisterschaft 2018 geht vom 6. bis 16. September in Innsbruck über die Bühne. Jakob Schubert und Jessica Pilz führen das 28-köpfige Aufgebot des Österreichischen Kletterverbands an. Im Lead wurden acht Damen und vier Herren berücksichtigt. Im Bouldern gehen neun Damen und sieben Herren an den Start. Im Speed sind es sechs Damen und fünf Herren. Die fünf KVÖ-Athleten Jakob Schubert, Georg Parma, Laura Stöckler, Sandra Lettner und Jessica Pilz bestreiten alle drei Disziplinen. Katharina Saurwein gibt ihre Abschiedstournee und tritt zum letzten Mal bei einem internationalen Bewerb an. Kommentator ist Norbert Belina. An seiner Seite als Kokommentatoren fungieren Anna Stöhr (Damen) und Kilian Fischhuber (Herren).

Der Nürburgring ist die drittletzte Station der DTM 2018. In der Eifel werden am 8. und 9. September zwei Rennen ausgetragen. Kommentator ist Dieter Derdak. Der Samstag ist von 13.15 bis 14.45 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

In der 3. Runde der Fußball-Frauen-Bundesliga hat der SV Neulengbach den SK Sturm Graz zu Gast. Neulengbach holte in den ersten beiden Runden einen Punkt. Die Grazerinnen dürfen sich bisher über drei Punkte freuen. Sie besiegten den FFC Vorderland zuletzt klar mit 4:0.

Kommentator ist Erwin Hujecek.

Die Växjö Lakers aus Schweden empfängt der EH RB Salzburg am 8. September in der 4. Runde der Eishockey Champions League. Kommentator ist Michael Berger. Das Spiel ist von 20.15 bis 23.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden noch bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen. Bei den Herren siegte im vergangenen Jahr der Spanier Rafael Nadal im Finale gegen den Südafrikaner Kevin Anderson. Sloane Stephens war bei den Damen in einem US-Finale gegen ihre Landsfrau Madison Keys erfolgreich.

Am 8. September um 21.55 Uhr steht das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +.

Kommentator ist Dieter Derdak.

Die nächsten Olympischen Sommerspiele gehen in zwei Jahren in Tokio über die Bühne. Nach den zuletzt eher bescheidenen Ergebnissen in London und Rio wurde viel Geld in die Hand genommen, um mit Förderprogrammen Sportlerinnen und Sportler gezielt zu unterstützen. ORF SPORT + zieht in dieser Dokumentation, gestaltet von Gabi Jahn, eine Zwischenbilanz und blickt auf jene Sportarten, bei denen es Medaillen geben könnte. Wie sind die Verbände aufgestellt, wo gibt es noch „Baustellen“ und wer ist auf Medaillenkurs?

