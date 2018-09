ÖVP - T E R M I N E

(KW 37 von 10. September 2018 bis 16. September 2018) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 10. September 2018

09:30 MEP Dr. Othmar Karas lädt zum "Europa-Pressefoyer" ein (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

10:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Margarete Schramböck, Dr. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Beatrix Karl, Regierungskommissärin für die "Weltausstellung 2020 in Dubai", und DI Gerd Erhartt, "querkraft" Architekt, zum Thema "EXPO Dubai" (Belvedere 21, Arsenalstraße 1, 1030 Wien)

12:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt an der Ehrung von Filmproduzent Karl Spiehs mit einer Laudatio von Moderator Thomas Gottschalk teil (BKA, 1010 Wien)

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Veranstaltung "30 Jahre ecoplus" teil (Wirtschaftspark Wiener Neustadt, Rudolf Diesel Straße, 2700 Wiener Neustadt)

18:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Verabschiedung des "Team Austria – EuroSkills 2018" teil (Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien)

18:00 Begrüßungsworte von Nationalratspräsidenten Mag. Wolfgang Sobotka anlässlich der "ICHRPI-Tagung" (Hofburg, 1010 Wien)

20:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, nimmt an der Eröffnung der "Vienna Fashion Week" teil (Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

DIENSTAG, 11. September 2018

09:00 Pressekonferenz und Schulbesuch von BM Elisabeth Köstinger und BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann (Ganztagsvolksschule Aspernallee, Aspernallee 5, 1020 Wien)

15:00 Begrüßungsworte von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann beim "Universitätsdiskurs Austria" (Maria-Theresienplatz, Burgring 5, 1010 Wien)

18:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt am "Executive Event der KSV Holding" teil (k47, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien)

StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am Plenum des Europäischen Parlaments teil (Straßburg, 12.9.)

MITTWOCH, 12. September 2018

10:00 Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

10:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der "Bundeswallfahrt" teil (Linzer Dom, Herrenstraße 26, 4020 Linz)

12:00 "Round Table" mit BM Dr. Juliane Bogner-Strauß zum Thema "Einkommenstransparenz" (BKA, 1010 Wien)

12:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt an der Veranstaltung "EU-High Performance Computing" teil (ZAMG, Hohe Warte 38, 1190 Wien)

17:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß, Generalsekretär Karl Nehammer, MSc und Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besuchen das "FCG Oktoberfest" (Volkskundemuseum, Laudongasse 15, 1080 Wien)

18:00 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "FWF Festakt" zur Auszeichnung der "START-/Wittgenstein-Preisträger" teil (Maria-Theresienplatz, Burgring 5, 1010 Wien)

19:00 BM Dr. Margarete Schramböck und BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nehmen am "Tirol-Empfang 2018" mit Landeshauptmann Günther Platter teil (Kursalon Hübner, Johannesgasse 33, 1010 Wien)

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Treffpunkt Wirtschaft" teil (Schloss Zell an der Pram, Schlossstraße 1, 4755 Zell an der Pram)

Bilaterale Arbeitsreise von BK Sebastian Kurz (Madrid)

DONNERSTAG, 13. September 2018

09:00 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung der "1MillionStartups Global Conference" teil (weXelerate, Praterstraße 1, 1020 Wien)

09:00 Betriebsbesuch von Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Einböck GmbH, Schatzdorf 7, 4751 Dorf an der Pram)

09:30 Pressekonferenz von BM Elisabeth Köstinger zum Thema "Präsentation Sachstandsbericht Klimawandel" (Alberthalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien)

10:30 BM Dr. Margarete Schramböck nimmt an der Eröffnung des "Wienerin Gründerinnentags" teil (Studio 44, Rennweg 44, 1038 Wien)

12:30 BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann nimmt am "FFG Forum 2018" teil (Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

13:00 BM Mag. Gernot Blümel, MBA, eröffnet die "Europäische Konferenz für Architekturpolitik" (Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien)

13:00 Fototermin mit BM Elisabeth Köstinger bei der Enthüllung der Plakette des Österreichischen Umweltzeichens (Kunsthaus Wien, Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien)

14:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der Veranstaltung "150 Jahre Bezirkshauptmannschaft Schärding" teil (Bezirkshauptmannschaft, Ludwig-Pfliegl-Gasse 11, 4780 Schärding)

14:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Preisverleihung des "Kreativwettbewerbs 2018 für Menschen mit Behinderung des Wiener Hilfswerks" teil (Technisches Museum, Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien)

15:00 Hauptreferat von Bundesleiterin der ÖVP Frauen Dorothea Schittenhelm anlässlich der "Kandidatinnen-Tagung der CVP-Frauen Schweiz" (Bern, Schweiz)

18:00 Keynote von BM Dr. Margarete Schramböck anlässlich des "FFG Forums 2018" (Museumsquartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien)

18:00 Buchpräsentation mit MEP Dr. Othmar Karas mit anschließender Diskussion zum Thema "Die Europäische Demokratie" (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

18:15 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Veranstaltung "Gesundheit im Dialog – 5 statt 21 – Wie gelingt eine effiziente, moderne und bürgernahe Sozialversicherung" teil (Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien)

FREITAG, 14. September 201810:00 Pressekonferenz mit BM Elisabeth Köstinger zum Thema "Lebensmittelpaket mit Lebensmitteleinzelhandel" (BMNT, Stubenring 1, 1010 Wien)

12:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß empfängt eine japanische Delegation (BKA, 1010 Wien)

14:30 BM Elisabeth Köstinger nimmt am "Niederösterreichischen Energie- und Umweltgemeindetag" teil (Atomkraftwerk Zwentendorf, Sonnenweg 1, 3435 Zwentendorf an der Donau)

17:00 BK Sebastian Kurz nimmt an der Veranstaltung der Südtiroler Volkspartei zum Thema "Keine Experimente in unsicheren Zeiten" teil (Bozen)

17:00 MEP Dr. Othmar Karas nimmt an der Jubiläumsveranstaltung "30 Jahre Hilfswerk Salzburg" teil (Flughafen Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 95, 5020 Salzburg)

Besuchstag von BM Hartwig Löger (Burgenland)

BM Dr. Josef Moser nimmt am Treffen der deutschsprachigen Justizminister teil (Luxemburg, bis 15.9.)

SAMSTAG, 15. September 2018

11:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Enthüllung des "Dr. Maria Schaumayer-Denkmals" teil (Maria-Schaumayer-Platz, Billrothstraße 83, 1190 Wien)

16:00 StS Mag. Karoline Edtstadler und Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nehmen am "Familien-Grillfest" des ÖAAB Salzburg teil (Brennhofgewölbe, Markt 24, 5450 Werfen)

19:00 BM Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Übergabe des "Soroptimist-Preis 2018" der Österreichischen Union teil (Impulsquartier Loipersdorf, Schaffelbadstraße 220, 8282 Loipersdorf)

SONNTAG, 16. September 2018

10:00 Generalsekretär Karl Nehammer, MSc, nimmt am "Hügelparkfest" der ÖVP Hietzing teil (Hügelpark, Stoesslgasse 8, 1130 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei, Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620, presse @ oevp.at, http://www.oevp.at