RK-Terminvorschau vom 10. September bis 21. September 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit von Montag, dem 10. September, bis einschließlich Freitag, dem 21. September, hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine festgehalten (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 10. SEPTEMBER 10.00 Uhr, Programmpräsentation der „Wienwoche 2018“ (Volkskundemuseum Wien, 8., Laudongasse 15-19), Anmeldung erbeten: presse @ wienwoche.org DIENSTAG, 11. SEPTEMBER 09.00 Uhr, Sitzung der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Nord (Rathaus, Arkadenhof, Top 24) Achtung: Akkreditierung notwendig 10.00 Uhr, Pressekonferenz zum „Wien Museum Neu“ und Programmpräsentation für die Phase des Umbaus mit DirektorInnen Christina Schwarz, Matti Bunzl (Wien Museum, 4., Karlsplatz 8) MITTWOCH, 12. SEPTEMBER 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 17, 1. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (VHS Floridsdorf, 21., Angerer Straße 14, Kammersaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Veranstaltungszentrum Donaustadt, 22., Bernoullistraße 1) 17.00 Uhr, WIEN WIRD WOW-Tour: Eröffnung Standort Hauptbahnhof mit Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und BV Markus Franz (10., Wiener Hauptbahnhof, Vorplatz Nord) MITTWOCH, 19. SEPTEMBER 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, großer Festsaal) DONNERSTAG, 20. SEPTEMBER 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Universitätsprofessor Peter Schmidl sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Oberkantor Shmuel Barzilai durch StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Bezirksvorstehung Landstraße, 3., Karl Borromäus Platz 3, 2. Stock) 18.00 bis 20.00 Uhr, Start des neuen Partizipationsprojekts „Ideenwerkstatt für Mariahilf“ mit BV Markus Rumelhart (ega – Frauen im Zentrum, 6., Windmühlgasse 26) FREITAG, 21. SEPTEMBER 09.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Dr. h.c. Christoph Zielinski durch StR Peter Hacker (Rathaus, Steinsaal I)

