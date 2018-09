ORF-Premiere für „Rosamunde Pilcher: Liebe, Diebe, Diamanten“

Neue Romanze an Englands Traumküste am 9. September in ORF 2

Wien (OTS) - Viel Gefühl und eine spannende Geschichte erwarten Rosamunde-Pilcher-Fans am Sonntag, dem 9. September 2018, wenn die ORF-Premiere von „Liebe, Diebe, Diamanten“ um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2 steht. Rick Johnson (Michael Fitz) hat aus Idealismus einst Frau und Kind im Stich gelassen. Als er sich nach Jahren reumütig um eine Aussöhnung mit den beiden bemüht, stehen ihm einige Stolpersteine im Weg und eine wendungsreiche Mischung aus Romanze und Kriminalgeschichte nimmt ihren Lauf. Regie führte Marco Serafini nach einem Drehbuch von Martin Wilke und Jochen S. Franken. Neben Michael Fitz, Sybille Canonica und Cornelia Ivancan spielen in weiteren Rollen u. a. Gedeon Burkhard, Ralph Gassmann, Helmut Zierl, der am 12. September auch im zweiten Teil der „Sommer-Romanze“ „Die Inselärztin“ in ORF 2 zu sehen ist.

Mehr zum Inhalt:

Weil seine Tochter Rose (Cornelia Ivancan) heiratet, kehrt Rick Johnson (Michael Fitz) in seine Heimat Cornwall zurück. Nach einem Bankraub musste er einst Großbritannien verlassen. Rick wollte mit dem Geld eine Mine retten. Nun hofft er auf eine Aussöhnung mit Rose und deren Mutter Marian (Sybille Canonica). Doch Marians Wiedersehensfreude hält sich in Grenzen, wurde sie damals doch schwanger sitzengelassen. Sehr zu Ricks Missfallen zeigt die Kripo dafür umso mehr Interesse an ihm. Schließlich sind immer noch Teile der Beute verschwunden. Sollte Rick damit ertappt werden, wandert er hinter Gitter. Ein amüsantes Katz-und-Maus-Spiel nimmt seinen Anfang.

