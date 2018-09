Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 10. September – 16. September 2018

Wien (OTS) - Offizieller Besuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer in der Republik Kroatien von 10. bis 11. September 2018

Montag, 10. September

14.00 Uhr: Eintreffen beim Präsidentenpalast und Begrüßung durch die Präsidentin der Republik Kroatien, Kolinda Grabar-Kitarović und Herrn Jakov Kitarović mit militärischen Ehren (Präsidentenpalast/Zagreb/Kroatien)

14.15 Uhr: Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentenpalast/Zagreb/Kroatien)

14. 35 Uhr: Delegationsgespräch (Präsidentenpalast/Zagreb/Kroatien) 15.05 Uhr: Pressekonferenz der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentenpalast/Zagreb/Kroatien)

15.45 Uhr: Kranzniederlegung bei der Gedenkstätte „Stimme der kroatischen Opfer – Mauer der Schmerzen“ (Mirogoj Friedhof/Zagreb/Kroatien)

20.30 Uhr: Empfang gegeben von Botschafter Dr. Andreas Wiedenhoff und der Wirtschaftsdelegierten, Mag.a Sonja Holocher-Ertl/Rede (Hotel Esplandade/Zagreb/Kroatien)

Dienstag, 11. September

11.00 Uhr: Offizielle Eröffnung des Wirtschaftsforums durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović/Rede (Kroatische Wirtschaftskammer/Zagreb/Kroatien)

12.00 Uhr:Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Republik Kroatien, Andrej Plenković (Banuspalais/Zagreb/Kroatien)

14.20 Uhr:Altstadtspaziergang von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer (Zagreb/Kroatien)

Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer am 14. Arraiolos-Treffen der Staatsoberhäupter in Riga von 13. bis 14. September 2018

Donnerstag, 13. September

13.45 Uhr (OZ): Ankunft im Schloss Rundale und Begrüßung durch den Präsidenten der Republik Lettland, Raimonds Vejonis und Frau Iveta Vejone (Schloss Rundale/Lettland)

anschl.: Fotopoint (Schloss Rundale/Lettland)

14.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der 1. Arbeitssitzung zum Thema „Building Societal Resilience: From Hard to Soft Security“ (Schloss Rundale/Lettland)

15.30 Uhr (OZ): Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Polen, Andrzej Duda (Schloss Rundale/Lettland)

16.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der 2. Arbeitssitzung/Fortsetzung des Themas „Building Societal Resilience: From Hard to Soft Security“ (Schloss Rundale/Lettland)

17.00 Uhr (OZ): Gemeinsame Besichtigung des Schlosses Rundale (Schloss Rundale/Lettland)

17.55 Uhr (OZ): Gruppenfoto der Staatsoberhäupter (Schloss Rundale)

Freitag, 7. September

09.20 Uhr (OZ): Übergabe des Werkes „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse mit einer persönlichen Widmung von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen sowie einer Bücherspende von dreizehn Publikationen, die für den österreichischen Buchpreis 2018 nominiert sind, an Präsident Raimonds Vejonis (Lettische Nationalbibliothek/Riga/Lettland)

anschl.: Fotopoint (Lettische Nationalbibliothek/Riga/Lettland)

10.00 Uhr (OZ): Ankunft im Schloss Riga und Begrüßung durch den Präsidenten der Republik Lettland, Raimonds Vejonis und Frau Iveta Vejone (Schloss Riga/Riga/Lettland)

anschl.: Fotopoint (Schloss Riga/Riga/Lettland)

10.30 Uhr (OZ): Teilnahme an der 3. Arbeitssitzung zum Thema „Europe:

After 100 Before“ (Schloss Riga/Riga/Lettland)

12.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der 4. Arbeitssitzung/Fortsetzung des Themas „Europe: After 100 Before“ (Schloss Riga/Riga/Lettland)

14.30 Uhr (OZ): Pressegespräch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen mit den mitreisenden österreichischen Journalistinnen und Journalisten (Riga/Lettland)

