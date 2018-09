Wirecard-CEO Markus Braun eröffnet den DARWIN’S CIRCLE 2018

Nach der symbolträchtigen Aufnahme von Wirecard in den DAX wird Markus Braun über Wege zum digitalen Erfolg für Europa und seine einzigartige 23-Milliarden-Geschichte referieren.

Wien (OTS) - Es ist wohl eine der größten digitalen Erfolgsgeschichten Europas: Am Mittwoch-Abend wurde der weltweit agierende Anbieter für digitale Zahlungslösungen Wirecard als erster Vertreter der Digital-Wirtschaft in Deutschlands größten Aktienindex DAX aufgenommen. Wie die Deutsche Börse am Mittwoch mitteilte wird Wirecard am 24. September offiziell in den Index aufgenommen und löst somit die Commerzbank im Wertpapier-Oberhaus ab. Mit einer Marktkapitalisierung von 23 Milliarden Euro ist das Fintech-Unternehmen deutlich wertvoller als die Deutsche Bank und mehr als doppelt so viel wert wie der traditionsreiche Lufthansa-Konzern.

Aufgrund dieses symbolträchtigen Moments und als Vorbild für Innovation und digitales Unternehmertum in Europa, haben die Verantwortlichen von DARWIN’S CIRCLE den CEO des Konzerns Dr. Markus Braun am 27. September als Keynote-Speaker der internationalen Digitalkonferenz im Haus der Industrie ausgewählt.

Neben Braun werden auf der Veranstaltung über 50 internationale Entscheidungsträger und Experten von Firmen wie Google, Facebook, Microsoft, Instagram, IBM Watson, oder Amazon ihr Wissen mit den 300 ausgewählten Gästen teilen.

Neben aktuellen Technologie-Themen wie Cybersecurity, Künstlicher Intelligenz, Blockchain, Innovation und Transformation im Unternehmen, oder dem Zusammenspiel von traditionellen Medien und digitalen Plattformen, werden bei der zweiten Ausgabe der Konferenz auch wieder sozial-politische Themen wie die Auswirkungen von neuen Technologien auf Gesellschaft und Arbeitswelt, Diversity, oder Europas digitale Zukunft diskutiert werden.

Nähere Informationen zu Themen und Sprechern können unter www.darwinscircle.com eingesehen werden.



