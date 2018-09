Erinnerung: Pressekonferenz mit Studienpräsentation zur Europäischen Arbeitszeitkonferenz in Wien

Europäische Gewerkschaften und Dachverband UNI Europa präsentieren Arbeitszeitstudie und beraten über innovative Arbeitszeitpolitik

Wien (OTS) - Die europäischen Dienstleistungsgewerkschaften mit ihrem Dachverband UNI Europa halten in Wien ihre europäische Arbeitszeitkonferenz ab. Neben europäischen Arbeitszeitmodellen werden auch die jüngsten Entwicklungen in Österreich (Stichwort 12-Stunden-Tag) im Zusammenhang mit der Ratspräsidentschaft Thema sein. Darüber hinaus wird eine Studie zu innovativer Arbeitszeitpolitik im Dienstleistungssektor in Europa präsentiert.++++

Ihre GesprächspartnerInnen sind

Barbara Teiber (gf. Vorsitzende der GPA-djp)

Oliver Röthig (Generalsekretär UNI Europa)

Roland Schneider (Studienautor, Hans Böckler Stiftung).

Wann: Montag, 10. September 2018, 09:30 Uhr

Wo: GPA-djp, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien, Raum 3K4

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Gürtler

Tel.: 05 0301-21225

Mobil: 0676 / 817 111 225

E-Mail: daniel.guertler @ gpa-djp.at