ORF SPORT + mit Tennis-US-Open und Handball Liga Austria

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 7. September 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Judo-Pressekonferenz vor WM 2018 um 11.30 Uhr, vom Fußball-U21-EM-Qualifikationsspiel Österreich – Armenien um 17.50 Uhr, das spusu Handball-Liga-Austria-Spiel Retcoff HSG Graz – Union Juri Leoben um 20.15 Uhr und vom „Match of the Day #12“ (Halbfinalspiele Herren) bei den US Open um 22.00 Uhr, die Höhepunkte vom FIFA Frauen-WM-Qualifikationsspiel Österreich – Finnland um 16.00 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Mit den Weltmeisterschaften in Baku steht vom 20. bis 27. September der Höhepunkt der Judo-Saison vor der Tür. Der Österreichische Judoverband informiert am 7. September in einem Pressegespräch mit Aktiven, Trainern und Offiziellen über das Großereignis. ORF SPORT + überträgt live aus der Südstadt und wird auch täglich live von der Judo-WM berichten. Reporter ist Dieter Helbig.

In der EM-Qualifikation empfängt Österreichs U21-Fußballteam am 7. September im Sonnenseestadion in Ritzing die Alterskollegen aus Armenien. Auswärts siegten die Österreicher klar mit 5:0. Die Gregoritsch-Elf liegt nach sechs von zehn absolvierten Spielen mit zwölf Punkten auf Rang drei. Serbien (18) und Russland (16) nehmen die vorderen Plätze ein. Österreich ist jedoch weiterhin im Rennen um die Qualifikation für die UEFA U21-EURO 2019 in Italien. Der Gruppensieger ist fix qualifiziert, die vier besten Zweiten aller neun Gruppen spielen im Play-off um die zwei letzten Tickets. Kommentator ist Michael Bacher.

In der 2. Runde der spusu Handball Liga Austria hat Retcoff HSG Graz am 7. September die Union Juri Leoben zu Gast. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres, werden noch bis 9. September in Flushing Meadows in New York ausgetragen. Bei den Herren siegte im vergangenen Jahr der Spanier Rafael Nadal im Finale gegen den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:3, 6:3 und 6:4. Sloane Stephens war bei den Damen in einem US-Finale gegen ihre Landsfrau Madison Keys mit 6:3 und 6:0 erfolgreich.

Am 7. September um 22.00 Uhr stehen die Semifinalspiele der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Oliver Polzer.

