Habanos S.A. führt zum ersten Mal in Spanien und weltweit die Romeo y Julieta Tacos 2018 Limited Edition ein

Der Club Pasión Habanos präsentiert diese Limited Edition am 8. September in der Hauptstadt Spaniens

Die Romeo y Julieta Tacos 2018 Limited Edition, deren Herstellungs- und Entwicklungsverfahren überaus durchdacht geplant wurde, wird ab dem 10. September auf dem spanischen Markt erhältlich sein

Tabacalera, Habanos, S.A., der Vertragshändler in Spanien, startet seine World Preview der Romeo y Julieta Tacos 2018 Limited Edition, einer Vitola, die aus den 1970ern aufgegriffen wurde (Tacos Imperiales, 49er Ringmaß x 168 mm Länge) und die in einer 25er-Kiste angeboten wird.

Die Präsentation der Romeo y Julieta Tacos 2018 Limited Edition findet am 8. September in Madrid bei einem Event statt, das von dieser legendären Habanos-Marke inspiriert und vom Club Pasión Habanos unter dem Slogan "Passion unites us" (Leidenschaft verbindet uns) organisiert wurde. Den Mitgliedern wird das Privileg zuteil, diese Habano anzurauchen und weitere Romeo y Julieta Habanos zu genießen sowie eine Auswahl von Gourmetprodukten mehrerer Premiummarken, Musik sowie ein sorgsam angelegtes Cocktail-Dinner und weitere unerwartete Überraschungen.

Alle Habanos dieser Limited Edition sind "Totalmente a Mano con Tripa Larga" hergestellt (vollständig handgefertigt mit langem Einlageblatt), und ihre Blätter werden speziell von der Vuelta Abajo*-Region in Pinar del Río*, Kuba*, selektiert, dem besten Land der Welt, um Tabak anzupflanzen. Die limitierten und sorgfältigen Herstellungs- und Entwicklungsverfahren dieses Produkts werden von spezialisierten kubanischen Torcedores − Zigarrenrollern − ausgeführt, die akribisch daran arbeiten, die Erwartungen auch noch der anspruchsvollsten Habanos-Liebhaber zu erfüllen.

Habanos Limited Editions werden jedes Jahr von Enthusiasten auf der ganzen Welt hochgeschätzt und ungeduldig erwartet. Bemerkenswert ist, dass ihre Vitolas nicht im regulären Sortiment der Marke enthalten sind. Man unterscheidet sie nach ihren speziell ausgewählten Blättern − Deckblatt, Einlage und Umblatt −, die für mindestens zwei Jahre gereift sind.

Der Begriff "Habanos" wird seit Ende des 19. Jahrhunderts verwendet, um die feinsten Zigarren der Welt zu bezeichnen, auch wenn kubanischer Tabak bereits im 18. Jahrhundert als einer der besten der Welt angesehen wurde. Habanos ist eine international anerkannte Protected Appellations of Origin (P.A.O., geschützte Herkunftsbezeichnung), die der Bezeichnung von Zigarren mit einem Gewicht von mehr als 3 Gramm vorbehalten ist, seit jeher unter dieser Denomination, die Totalmente a Mano − vollständig handgefertigt − in Kuba nach den Qualitätsstandards der kubanischen Tabakindustrie und unter der Überwachung der Habanos-Kontrollbehörde hergestellt werden.

Romeo y Julieta wurde als Habanos-Marke 1875 ins Leben gerufen, und ihr Name hat seinen Ursprung in der Tragödie "Romeo und Julia" von William Shakespeare. Heute genießt Romeo y Julieta ein hohes Prestige und bietet die umfassendste Auswahl an Vitolas der Marke Habanos, die allesamt Totalmente a Mano con Tripa Larga hergestellt werden − vollständig von Hand mit langem Einlageblatt. Seit ihrer Einführung 1875 wurde Romeo y Julieta zu einer der bestbekannten Habanos-Zigarren, die besonders von allen geschätzt wird, die eine harmonische Mischung mit ausgezeichnetem Aroma zu schätzen wissen.

*Protected Appellations of Origin − Geschützte Herkunftsbezeichnung

