Claus Pándi übernimmt die Chefredaktion der „Salzburg-Krone“

Wien (OTS) - Claus Pándi (52) übernimmt ab November 2018 die Chefredaktion der „Salzburg-Krone“.

Er folgt damit Hans Peter Hasenöhrl, der nach 50 Jahren bei der „Kronen Zeitung“ – genau an seinem Geburtstag – die Leitung übergibt und in den Ruhestand tritt. „Für seinen großen Einsatz und seine Verbundenheit danke ich ihm sehr. Mit wegweisenden Ideen hat er einen wertvollen Beitrag für die führende Stellung der ,Krone‘ geleistet", so Chefredakteur und Herausgeber Dr. Christoph Dichand.

„Vor allem als Standort führender internationaler Wirtschaftsunternehmen und mit seinem kulturellen Angebot von Weltrang, ist Salzburg für die ,Krone‘-Markenwelt von einer Bedeutung mit besonderem Prestige. Claus Pándi wird mit seiner langjährigen außen- und innenpolitischen journalistischen Erfahrung unsere traditionellen und neuen digitalen Angebote für die Leserinnen und Leser in Salzburg zeitgemäß verbinden. Zudem setzt die ,Krone‘ damit auf eine weitere Stärkung der Regionalität, so wie die Stärke unseres Landes in den Regionen liegt“, so Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Krone".

„Mit der Besetzung ist die Fortführung der konsequenten Entwicklung garantiert, die gedruckten Ausgaben und unsere digitalen Plattformen noch enger zu verbinden und damit in jeder Situation nah bei unseren Leserinnen, Lesern und Kunden zu sein“, meint Geschäftsführer Mag. Gerhard Valeskini.

Claus Pándi, seit Juni 1986 in verschiedenen Funktionen und als innenpolitischer Kommentator bei der „Krone“ tätig, wird auch künftig Akzente in der innenpolitischen Berichterstattung setzen. Über seine Bestellung zum Chefredakteur der „Salzburg-Krone“ sagt Pándi: „Ich freue mich darauf, mit einem hervorragenden Team verstärkt strategisch arbeiten zu können. Zu unseren bewährten Kompetenzen in der gedruckten Zeitung, wird die Verbindung von Digitalität mit Emotionalität und Qualität noch mehr in den Vordergrund rücken.“

