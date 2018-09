GLOBAL 2000 ruft zu Dokumentation und Sammeln von Müll in der Natur auf

Aktionswoche 10. bis 16.September zum „World Clean Up Day“ und Citizen Science-Initiative „DreckSpotz“

Anlässlich des „World Clean Up Day“ am 15. September ruft GLOBAL 2000 zu einer Aktionswoche gegen Müll in der Natur auf. Von 10. bis 16. September soll aber Müll in der Natur nicht nur gesammelt, sondern vor allem auch dokumentiert werden. Mit diesen Daten wird GLOBAL 2000 den ersten Bericht über Müll in der Natur für Österreich veröffentlichen.

Herbstspaziergang und Citizen Science gegen gefährlichen Müll in der Natur

Jedes Jahr findet der World Clean Up Day immer mehr TeilnehmerInnen, die mittlerweile auch in Österreich zahlreich ausschwärmen, um gegen die Verschmutzung in der Natur anzukämpfen. Seit dem ersten World Clean Up Day haben bereits fast 20 Milllionen Menschen weltweit teilgenommen und mitgeholfen, Müll dort zu beseitigen wo er nichts verloren hat. Ein erholsamer und wohltuender Herbstspaziergang kann so auch als aktiver Beitrag gegen die Vermüllung unserer Landschaften beitragen. Müll stellt in unserer heimischen Natur leider ein Problem dar, wie Johannes Frauscher, Projektkoordinator bei GLOBAL 2000, erklärt: “Wildtiere können durch das Fressen von Abfällen qualvoll ersticken oder sich an scharfen Kanten von Dosen oder zerbrochenem Glas verletzen. Das führt oft dazu, dass sie zu einer leichten Beute werden, weil sie sich nicht mehr ernähren können oder weil sich die Wunden infizieren.“

Plastik-Müll in der Natur: Gefährlich für Mensch und Tier

“Einmal in der Umwelt angekommen, zersetzt sich Plastik in immer kleinere Teile.“ erläutert Johannes Frauscher weiter, “Bei diesen Zersetzungsprozessen werden auch für den Menschen gefährliche Schadstoffe wie Bisphenol A oder Phtalate freigesetzt, die sich in der Umwelt anreichern und das Ökosystem empfindlich stören können.“

Um langfristige Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, muss aber vorher ermittelt werden, wie viel Müll welcher Art wo genau in der Natur liegt und noch gibt es keine exakten und verlässlichen Zahlen zum Müll in der heimischen Natur. GLOBAL 2000 will hier nun, mit Hilfe der Östereicherinnen und Österreicher, eine Situationsanalyse durchführen, um anhand dessen besser gegen die Problematik vorgehen zu können. Mit jedem Stück Müll, das engagierte Menschen im Rahmen der Aktionswoche über die „DreckSpotz“App online markieren, bekommt GLOBAL 2000 eine bessere Datenbasis, um den Zustand und die Vermüllung unserer heimischen Natur bewerten zu können.

Die Anwendung der Gratis-App „DreckSpotz“ ist sehr einfach: Wird Müll vorgefunden, wird dieser mittels der App fotografiert, in eine Kategorie eingeteilt (Plastik, Metall, etc) und automatisch via GPS verortet. Diese Daten befüllen eine Datenbank, die als Grundlage für die erste umfassende österreichische Bestandsaufnahme zu „Müll in der Natur“ dient. Anschließend sollte der Müll dann natürlich fachgerecht entsorgt werden.

GLOBAL 200 ruft nun speziell in der Aktionswoche von 10. - 16.September rund um den „World Clean Up Day“ dazu auf, einen Spaziergang zu unternehmen und dabei die „DreckSpotz“-App zu benutzen. So kann jede und jeder Smart-Phone-BesitzerIn tatkräftig mithelfen, unsere heimische Natur langfristig von Müll zu befreien und somit für uns alle zu schützen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse ist schon für Oktober 2018 geplant.



