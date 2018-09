GPA-djp-Hofer: Studierende werden fürs Arbeiten bestraft

Kurs der Bundesregierung bringt nur Eliten an die Uni

Wien (OTS) - „Wer neben dem Studium arbeitet und ohnehin schon Steuern bezahlt, wird dafür von dieser Bundesregierung auch noch bestraft“, kommentiert Susanne Hofer, Vorsitzende der GPA-djp-Jugend und der österreichischen Gewerkschaftsjugend die im kommenden Wintersemester in Kraft tretende Regelung. +++

„Betroffen sind in erster Linie Studierende, deren Eltern nicht für alle Kosten während des Studiums aufkommen können. Die reiche Elite wird hier nicht zur Kasse gebeten, aber Kindern von GeringverdienerInnen werden bei der Bildung Hürden in den Weg gelegt“, so Hofer.

Die Bundesjugendvorsitzende führt weiter aus: „In einem Land wie Österreich, dessen wirtschaftliche Stärke aus dem Know-How seiner Beschäftigten resultiert, ist kostenlose Bildung für alle Personen unabhängig des finanziellen Hintergrunds eines der wichtigste Instrumente gegen Arbeitslosigkeit und für eine starke Wirtschaft. Wir fordern daher einen gänzlich kostenfreien Zugang zu Unis und FHs und einen Ausbau des Selbsterhalterstipendiums. Wer neben seinem Studium arbeiten geht, darf nicht auch noch dafür zahlen.“



