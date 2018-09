XA – Musik-Exportpreis als Sprungbrett für österreichische Newcomer-Bands

Wien (OTS) - Nominiert sind u.a. Pressyes, Dives, Viech und Kids N Cats – Jurybewertung und Preisverleihung am Waves Vienna Music Festival. Vorjahresgewinner Cari Cari über ihre Karriereentwicklung seit dem Awardgewinn 2017.

„Für uns ist der Awardgewinn genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen und ein Riesenschritt in unserer bis jetzt sehr erfolgreichen Internationalisierung“, berichten die Vorjahres-Sieger Stephanie Widmer und Alexander Köck. Gemeinsam bilden sie die Band Cari Cari, die im Vorjahr mit Digeridoo, Maultrommel und ihrem einzigartigen Sound bestechen konnte. „Den XA zeichnet besonders aus, dass er genau dort ansetzt, wo er von Musikern gebraucht wird.“ Vom nachhaltigen Wirken des Awards zeugen nicht nur ihre Auftritte bei wichtigen Showcase Festivals wie Eurosonic Noorderslag, The Great Escape oder Primavera Sound in Barcelona. „Auch in Österreich hat sich unsere Wahrnehmung durch Fans, Kritiken und Medien stark verbessert“, erklären die beiden Musiker.

Bereits zum zweiten Mal wird der Musikexportpreis „XA“ im Rahmen des Waves Vienna Music Festivals vergeben. Der Award ist eine Initiative von mica - music austria, Austrian Music Export, SKE, FM4 und Waves Vienna. Neun Nominierte haben die Chance, den Award zu gewinnen und werden während ihres Auftritts am Festival bewertet. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 3.500 Euro und die Zusicherung von Austrian Music Export, FM4 und Waves Vienna, den Act im Folgejahr zu unterstützen – unter anderem durch die Integration bei Partnerfestivals und Showcases.

Neun Nominierte und neun Jurymitglieder bei Waves Vienna 2018

Für den diesjährigen Award wurden aus den 30 österreichischen, im Rahmen des Waves Festivals auftretenden Bands neun Künstlerinnen und Künstler nominiert: die Garage-Punkerinnen Dives, Sänger und Produzent Pressyes, die Elektro-Pop-Band Kids N Cats, die Wiener Indie-Formation Mikey, die oberösterreichische Indie-Band Like Elephants, das Steirer Bandprojekt Viech, die Salzburger Jungs von Please Madame, das Wiener Duo Dramas sowie die Wiener Thirsty Eyes.

Während der drei Festivaltage werden die Auftritte der nominierten Bands von einer Expertenjury aus neun internationalen und heimischen Labelbetreibern, Veranstaltern, Bookern und Musikjournalisten bewertet. Darunter finden sich etwa Akos Remetei vom ungarischen Sziget Festival, Karla König vom Partner-Showcase-Festival c/o pop in Köln, Mariusz Herma, Gründer des internationalen Bloggernetzerks beehype sowie Vertretern der heimischen Medien FM4 und The Gap. Nach Abgabe aller Stimmen wird am letzten Festivaltag, am Samstag, 29. September, um 23 Uhr im WUK der Preis an die Siegerband überreicht.

Über Waves Vienna 2018: Music Festival und Conference

100 Acts auf 10 Bühnen im 9. Bezirk – von 27. bis 29.9.2018



Ende September macht das Festival Waves Vienna den 9. Wiener Gemeindebezirk erneut zum Hotspot für Musikschaffende und Musikfans aus aller Welt. Rund 100 Acts werden in der Festivalzentrale, dem WUK, und in Off-Locations auftreten. Das Entdeckerfestival bietet neuen internationalen und heimischen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne. Gleichzeitig sind etablierte Gruppen wie Neneh Cherry (SE), The Go Team! (UK) und Mile me Deaf (AT) im genrereichen Line-up vertreten. Auch eine Conference, Workshops und der Music Hack Day zählen zum Programm des österreichweit einzigartigen Festivalkonzepts.

Festivalpass: 55 Euro, Tagespass Donnerstag: 24 Euro, Freitag/Samstag: 28 Euro



Datum: 27.09.2018

Ort: WUK

Währinger Straße 59, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.wavesvienna.com

