Belvedere Fundraising-Dinner: Belvedere 21 wird zum Schweizergarten geöffnet

400 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft feierten im Belvedere 21. Mit dem Erlös des Fests wird das Haus baulich besser in das neu entstehende Stadtviertel eingebunden.

1968 steht für Umbruch, Aufbruch und Befreiung. In diesem Sinne kommt der Erlös der Veranstaltung der geplanten Öffnung des Belvedere 21 zum Schweizergarten hin zugute. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür so viel Unterstützung bekommen. Mit dieser Öffnung wird das Belvedere 21 noch besser in das neu entstehende Stadtviertel eingebunden Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Spirit of 68“, dem Jahresthema des Belvedere 21, wurde am 4. September die seltene Gelegenheit genutzt, in der großen Ausstellungshalle der von Karl Schwanzer gebauten Architekturikone zu feiern.

„1968 steht für Umbruch, Aufbruch und Befreiung. In diesem Sinne kommt der Erlös der Veranstaltung der geplanten Öffnung des Belvedere 21 zum Schweizergarten hin zugute. Wir freuen uns sehr, dass wir dafür so viel Unterstützung bekommen. Mit dieser Öffnung wird das Belvedere 21 noch besser in das neu entstehende Stadtviertel eingebunden“ , so Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann vor 400 Gästen.

Den passenden Rahmen für das Fundraising-Dinner bot die Kunst von Polly Apfelbaum. Die amerikanische Künstlerin bespielt bis Jänner 2019 den nach vielen Jahren wieder von allen Einbauten befreiten, offen und lichtdurchflutet erlebbaren Ausstellungsraum im Obergeschoss des Belvedere 21. Dort lädt Apfelbaum mit begehbaren Teppicharbeiten zum Verweilen und zur Wahrnehmung des Raums und seiner Architektur ein. Zwischen Aperitif und Dinner standen eine exklusive Preview der Gesamtinstallation und ein Gespräch mit der Künstlerin auf dem Programm. Architekt Adolf Krischanitz präsentierte anschließend seinen Entwurf der künftigen Öffnung des Skulpturengartens des Belvedere 21 zum Schweizergarten. Moderiert wurde die Veranstaltung von Miriam Hie. Mit Musik der Zeit um 1968 fand der Abend einen fröhlichen Abschluss.

Wirtschaftskapitäne wie Flughafen-Vorstand Günther Ofner, Post-Vorstand Peter Umundum und Verbund-Vorstand Günther Rabensteiner, Manager der Finanzbranche wie Fidelity-Chef Adam Lessing und KSV-Vorstand Ricardo-Jose Vybiral und Vertreter der Bauwirtschaft wie BAI-Chef Thomas Jakoubek und Unger Steel Group-Geschäftsführer Matthias Unger trafen auf das Who is Who der österreichischen Kunstszene: Hermann Nitsch, Christian Ludwig Attersee, Eva Schlegel, Brigitte Kowanz, Renate Bertlmann, Peter Kogler, Oliver Ressler, Sofie Thorsen, Johanna und Helmut Kandl, Ashley Hans Scheirl und Werner Feiersinger waren unter anderen mit dabei und unterhielten sich bestens mit Kunstmäzen_innen und Sammler_innen wie Franz Wojda, Sylvia Eisenburger-Kunz und Ursula Blickle.

Die Schauspieler_innen Proschat Madani, Cornelius Obonya, Maxi Blaha und Alfons Haider und der Regisseur Harald Sicheritz genossen den Abend ebenso wie UK-Botschafter Leigh Turner, Genetiker Markus Hengstschläger, Dompfarrer Toni Faber und die PR-Profis Wolfgang Rosam und Bernhard Grabmayr. Dem Schwanzer-Bau erwiesen die Architekten Adolf Krischanitz, Carl Pruscha, Heinz Neumann und Roman Delugan die Ehre.

Bilder vom Fundraising-Dinner finden Sie hier.

Pressebilder zur Ausstellung Polly Apfelbaum. Happiness Runs finden Sie unter www.belvedere21.at/presse21.



Eröffnung der Ausstellung "Polly Apfelbaum. Happiness Runs"

Datum: 06.09.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Belvedere 21

Arsenalstraße 1, 1030 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Galerie Belvedere

Irene Jäger

Pressereferentin Belvedere 21

+43 1 795 57-185

presse21 @ belvedere.at

www.belvedere.at