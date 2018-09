GEMEINSAM FIT. BEWEG DICH MIT!

Mitmachen bei der größten Bewegungsinitiative Österreichs - Die Initiative „50 Tage Bewegung“ startet Anfang September mit zahlreichen Bewegungsangeboten in Vereinen und Gemeinden

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich mit!“ startet die Initiative „50 Tage Bewegung“ des Fonds Gesundes Österreich, der Fit Sport Austria GmbH, den Breitensportverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sowie dem Verband alpiner Vereine (VAVÖ).



Unterstützt wird die Initiative auch vom Gesundheitsministerium und vom Sportministerium und sie ist Teil der Europäischen Woche des Sports (#beactive). Denn sich ausreichend zu bewegen ist ein wichtiger Beitrag dafür längerfristig gesund zu bleiben. Deshalb ist es wichtig zu zeigen wie einfach gesunde Bewegung ist und wie viel Spaß es macht gemeinsam aktiv zu sein.

50 Tage Bewegung

50 Tage lang, von 7. September bis 26. Oktober, haben Interessierte die Möglichkeit, kostenlos Bewegungsveranstaltungen, Aktionstage oder Events in ihrer Nähe zu besuchen und an Schnupperaktionen in den Vereinen und Gemeinden teilzunehmen. Es gibt bereits über 2.000 Bewegungsangebote in ganz Österreich! Nach regionalen Veranstaltungen kann unter www.gemeinsambewegen.at gesucht werden.

150 Minuten Bewegung pro Woche

„ Man muss nicht sehr sportlich sein, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun, schon 150 Minuten Bewegung pro Woche haben einen nachgewiesen positiven Effekt auf die Gesundheit. Die Bewegungs-empfehlungen für Kinder und Jugendliche liegen übrigens bei 60 Minuten am Tag. " so Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich.

Die Österreichischen Bewegungsempfehlungen, die von Fachleuten erarbeitet wurden, entsprechen den Empfehlungen der WHO: schon 150 Minuten Bewegung mit „mittlerer Intensität“ pro Woche fördern bei Erwachsenen nachweislich die Gesundheit. Das geht auch ohne große Belastung, so dass die Atmung zwar etwas beschleunigt ist, aber dabei noch gut gesprochen werden kann.

Regelmäßige Bewegung hält nicht nur fit, sie verbessert auch die Lebensqualität und das Wohlbefinden. Bewegung stärkt vor allem das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem, baut Stress ab und hilft das Gewicht zu halten oder Übergewicht vorzubeugen .

Alles in Bewegung

Im Initiativenzeitraum motiviert ein Gewinnspiel zusätzlich zum Mitmachen. Mit einem Sammelpass, der über Sportvereine, Gemeinden oder als Download erhältlich ist, sollen mindestens einmal innerhalb der „50 Tage Bewegung“ 150 Minuten Bewegung pro Woche gesammelt werden. Zu gewinnen gibt es 3 x einen Jahresvorrat Vöslauer Mineralwasser und 2x einen € 100,- Gutschein für den Machsport Onlineshop.

Wer auf Facebook sein Bewegungsfoto hochlädt, hat die Chance ein tolles Fahrrad zu gewinnen. #gemeinsamfitbewegdichmit

Gemeinsam bewegen

Seit 2009 besteht die Kooperation des Fonds Gesundes Österreich mit der Fit Sport Austria GmbH und den drei Breitensportverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION sowie dem Verband alpiner Vereine (VAVÖ). Basierend auf den zahlreichen Aktivitäten rund um den 26. Oktober erfolgte 2016 erstmals eine Ausweitung auf den Zeitraum von 50 Tagen mit einer kompletten Neuausrichtung: die Initiative „50 Tage Bewegung“. Mit Erfolg! So viele Bewegungsangebote wie heuer gab es noch nie! „Ohne das großartige Engagement vieler ehrenamtlich Tätigen in den Regionen, wäre eine solche Zahl und breite Palette von Angeboten niemals zustande gekommen“, freut sich Mag. Werner Quasnicka, der Geschäftsführer der Fit Sport Austria.

Unter allen engagierten Vereinen und Gemeinden werden individuelle Videoportraits ihrer Angebote verlost. Zusätzlich haben jene Veranstalter, die die meisten Sammelpässe einsenden, die Chance einen Jahresvorrat Vöslauer Mineralwasser zu gewinnen.

Medial wird die Initiative „50 Tage Bewegung“ österreichweit in Zeitungen und auf den Social-Media-Kanälen Facebook und YouTube bekannt gemacht.

Alle Informationen zur Initiative „50 Tage Bewegung“ auf www.gemeinsambewegen.at

Facebook: https://www.facebook.com/gemeinsambewegen.at

