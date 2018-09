Einladung Pressebrunch: Wagrain-Kleinarl präsentiert Winter News

Winter auf der Summerstage! Wagrain-Kleinarl verzaubert am 19. September 2018 mit stimmungsvollem Winterflair

Wien (OTS) - Erfahren Sie, welche Höhepunkte und Neuigkeiten die Urlaubsregion im Salzburger Land in der kommenden Ski- und Kultursaison parat hält, darunter Wintersportevents der Extraklasse. Nutzen Sie zudem die einmalige Möglichkeit, exklusive Einblicke in das „Stille Nacht“-Jubiläumsjahr zu bekommen! Erhalten Sie beim Pressebrunch außerdem einen Vorgeschmack auf die zahlreichen regionalen Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel die atmosphärischen Adventmärkte oder den einzigartigen „Advent der Kulturen“. Mit welchen Neuigkeiten Hotel- und Seilbahnbetreiber in die neue Saison starten, wird am 19. September 2018 ebenfalls preisgegeben.

Pressebrunch Wagrain-Kleinarl Tourismus

Datum: 19.09.2018, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: summerstage

Roßauer Lände 17, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Anmeldung zum Pressebrunch:

Mag. Judith Wieser

email: info @ prbewegt.com

www.prbewegt.com