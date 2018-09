Gaal/Derfler: Morgen startet die Wohnmesse 2018 in der Millennium City!

Alles rund ums Wohnen von 6. bis 8. September 2018

Wien (OTS) - Das Highlight für alle Wohnungssuchenden und Wohninteressierten: die von Wohnservice Wien veranstaltete Messe des geförderten Wohnbaus.

„Die Wohnmesse ist die beste Gelegenheit, um sich im persönlichen Gespräch mit den zahlreichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vor Ort über den geförderten und kommunalen Wohnbau in Wien zu informieren“, laden Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Bezirksvorsteher Hannes Derfler und Gemeinderat Erich Valentin zum Besuch der größten Wiener Informationsveranstaltung im Bereich des geförderten Wohnens ein.

Bauträger informieren über aktuelle Wohnprojekte

Erstmals wird die Wohnmesse geographisch in drei Gebiete – Favoriten, Donaustadt und Liesing – unterteilt. Dadurch können sich BesucherInnen zeitsparend und direkt in ihrem bevorzugten Wohngebiet informieren.

Dieses Jahr präsentieren die Bauträger Arwag, Gesiba, Heimbau, Neues Leben, Sozialbau, WBV-GPA und Wien Süd sowie aspern Seestadt ihre Projekte und bieten persönliche Beratungsgespräche an.

Auf der Webseite www.wohnmesse-wien.at sehen die BesucherInnen vorab, wann welche Bauträger mit ihren Projekten für Beratungen zur Verfügung stehen.

Alles rund ums Wohnen in Wien

Als kompetente Ansprechpartnerin für Gemeindewohnungen wird auch Wiener Wohnen mit einem Stand vertreten sein. Ob geförderte oder Gemeindewohnungen – am Stand der Wohnberatung Wien erhalten Interessierte – neben Informationen über das Wohnungsangebot der Stadt Wien – auch Beratung über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Wer rechtliche Fragen zum Wohn- und Mietrecht hat, dem stehen an allen Messetagen die ExpertInnen der Mieterhilfe zur Seite.

Darüber hinaus können sich die BesucherInnen der Wohnmesse mit ihren Wünschen und Anregungen zum Leben und Wohnen im 20. Bezirk auch gleich an MitarbeiterInnen der Bezirksvorstehung Brigittenau wenden.

SMARTes Wohnen erleben

Ein Höhepunkt der Wohnmesse ist das 1:1-Modell einer SMART-Wohnung – aufgebaut und ausgestattet vom österreichischen Unternehmen P.MAX Maßmöbel. BesucherInnen können sich vom kompakten, durchdachten Grundriss der SMART-Wohnung bei einer Begehung selbst überzeugen und sich Anregungen für die eigene Einrichtung holen.

Wohnmesse 2018

Datum: Do, 6. bis Sa, 8. September 2018

Öffnungszeiten: Do – Fr: 09.00 bis 20.00 Uhr und Sa: 09.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Millennium City, Plaza, 1. Stock

1200 Wien, Handelskai 94-96

Eintritt frei!

Infos: www.wohnmesse-wien.at (Schluss) wsw/da

