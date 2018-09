Achtung Redaktionen: Ende der Einreichfrist für Dr. Karl Renner Publizistikpreis 2018 ist Freitag, 7. September 2018

Der Österreichische Journalisten Club schreibt den "Dr. Karl Renner-Publizistikpreis 2018" in den Kategorien Print, Radio, Fernsehen, Online und für investigativen Journalismus aus.

Wien (OTS) - Vorschläge für Preisträger im Sinne der dieser Aussendung beiliegenden Statuten können alle Mitglieder des Österreichischen Journalisten Clubs als auch die Redaktionen aller Print-, Online- und Funkmedien in Österreich, sowie alle österreichischen Journalistinnen und Journalisten einreichen.

ACHTUNG: Ende der Einreichfrist ist Freitag, 7. September 2018, 24.00 Uhr.

Die Anträge sind zu richten an: Österreichischer Journalisten Club Kennwort "Renner-Preis 2018" A-1010 Wien, Blutgasse 3

Bitte dieses Online-Einreichformular verwenden:

http://www.oejc.at/index.php?id=364

Technischer Hinweis: Beiträge (wegen der Datengröße) bitte extra mittels WeTransfer (online) an organisation @ oejc.at bzw. USB-Stick, Audio CD oder DVD per Post übermitteln.

Die Jury entscheidet am 24. September 2018. Die Verleihung des Dr. Karl Renner-Publizistikpreises 2018 findet im Dezember in Wien statt.

DR. KARL RENNER-PUBLIZISTIKPREIS-JURY 2018:

Vorsitzender: Prof. Fred Turnheim (ÖJC-Präsident und Chefredakteur [Statement])

Dr. Susanne Ayoub (Radiojournalistin), Irene Brickner (Der Standard), Zoran Dobric (ORF-TV), Hanna Herbst (Chefredakteurin "Liga"), Florian Höllerl MA (Chefredakteur 4NEWS), Mag. Helmut Kletzander (freier Journalist), Prof. Oswald M. Klotz (ÖJC-Vizepräsident und Chefredakteur [Statement]), Dr. Esther Mitterstieler (Chefredakteurin NEWS), Rainer Rosenberg (Preisträger für sein Lebenswerk 2017), Mag. Markus Schauta (freier Journalist) und Mag. Nora Zoglauer (ORF).

RENNERPREIS-KURATORIUM

CASINOS AUSTRIA AG; FLUGHAFEN WIEN AG; OBERBANK AG; RED BULL; SIEMENS AG ÖSTERREICH; WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP; UNIQA;

ÖJC-VORSTAND

Präsident: Prof. Fred Turnheim

Vizepräsident: Prof. Oswald M. Klotz

Nina Bayer, Mag. Florian Müller, Mag. Christian Murhammer MAS, Harald Vaca, Dr. Peter Vyskovsky und Norbert Welzl

DR. KARL RENNER-PUBLIZISTIKPREIS 2018 STATUTEN

1. Der Österreichische Journalisten Club verleiht für hervorragende, journalistische Leistungen den Dr. Karl Renner Preis für Publizistik in den Kategorien Print, Radio, Fernsehen, Online und investigativer Journalismus.

2. Der Preis wird jährlich an österreichische Journalisten (österreichische Staatbürger) oder an in Österreich tätige Redaktionen in den Kategorien Print, Radio, Fernsehen und Online vergeben. Die Vergabe erfolgt für hervorragende Leistungen im Bereich der Publizistik in der jeweils abgelaufenen Periode oder für langjährige, hervorragende Tätigkeit.

3. Es wird je ein Preis in den Kategorien Print, Radio, Fernsehen, Online und investigativer Journalismus vergeben. Dabei werden jeweils maximal drei Kandidaten nominiert. Sollte die Jury der Meinung sein, keinen geeigneten Kandidaten vorschlagen zu können, kann die Vergabe auch ausgesetzt werden.

4. Die Preisträgerermittlung erfolgt durch eine unabhängige Jury, die alle Kategorien des Preises bewertet.

5. Diese Jury wird aufgrund eines Vorschlages des Österreichischen Journalisten Clubs eingesetzt. Vorsitzender der Jury ist der ÖJC-Präsident. Wenn weniger als fünf Jurymitglieder bei der Sitzung anwesend sind, wird die Jury vom Präsidenten des ÖJC für den 7. Werktag neuerlich einberufen. Diese Sitzung ist dann auf jeden Fall beschlussfähig.

6. Die Sitzungen der Jury sind vertraulich. Die Bekanntgabe des Preisträgers erfolgt durch den Präsidenten des ÖJC im Rahmen der Preisverleihung. Die Durchführung der Veranstaltung zur Übergabe des Dr. Karl Renner-Publizistikpreises obliegt dem ÖJC.

7. Die Jury entscheidet als Gremium von Einzelpersonen, die Mitglieder der Jury können sich vertreten lassen.

8. Der Präsident und Vizepräsident des ÖJC nehmen zusätzlich an den Sitzungen der Jury mit Stimmrecht teil. Sie werden dafür von Ihrem Vorstand weisungsfrei gestellt.

9. Zur Einreichung von Vorschlägen sind alle Mitglieder des ÖJC, die Redaktionen aller Printmedien, sowie Film, Funk- und elektronischer Medien sowie von Onlinemedien in Österreich berechtigt. Eigenbewerbungen sind möglich. Die Nominierung muss innerhalb der Einreichfrist erfolgen und ist den Jurymitgliedern bekannt zu machen. 10. Sämtliche Einreichungen sind von der Jury in einer gemeinsamen Sitzung einzeln zu bewerten. Die Jury bewertet die Einreichungen nach den Kategorien. Für jede Kategorie ist eine Sitzung durchzuführen. 11. Die Jury trifft ihre Wahl ohne Rücksicht auf Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, einem Verein oder Interessensgruppen der Kandidaten und mit besonderem Bedacht auf die kritische und erzieherische Funktion der Medien im Dienste der Demokratie.

12. Die Abstimmung der Jury erfolgt geheim. Die drei Letztnominierten werden zur Preisverleihung eingeladen. Zur Vergabe des Dr. Karl Renner Publizistikpreises ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Feststellung der Stimmenanzahl werden ungültige und Stimmenthaltungen mitgezählt. Im 1. Wahlgang sind die Bestgereihten nach dem Prinzip der relativ meisten Stimmen festzustellen. Sofern kein Bewerber im 1. Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhält, ist der Preisträger durch weitere Wahlgänge aus den Bestgereihten des ersten Wahlganges zu ermitteln. Haben mehr als drei Bewerber die relativ meisten Stimmen erhalten, ist solange eine Ausscheidungswahl durchzuführen, bis die drei in Endabstimmung kommenden Bewerber feststehen. Der Preisträger wird im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben. Je Kategorie kann nur ein Preis vergeben werden.

13. Die Aufbringung der für den Preis erforderlichen Mittel erfolgt durch die Beiträge des Dr. Karl Renner-Publizistikpreis-Kuratoriums, des Österreichischen Journalisten Clubs und durch Sponsoren.

Technische Hinweise: Film- und Fernsehproduktionen bitte nur auf DVD, USB-Stick oder WeTransfer an organisation @ oejc.at einsenden. Hörfunksendungen nur auf Audio-CD. Online-Medien bitte nur auf CD-ROM/DVD. Kein Schriftwechsel. Die Nominierten werden telefonisch verständigt. Die eingereichten Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt und gehen in das Eigentum des ÖJC über.

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Margarete Turnheim

Generalsekretariat

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at