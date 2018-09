Com Hem setzt für seine weltweit erstmalige Android-Bereitstellung Pay-TV Security der nächsten Generation von Verimatrix ein

San Diego (ots/PRNewswire) - Verimatrix, ein Spezialist für Ertragssicherung und Steigerung im Bereich internetgestützte Geräte und Services, gab heute bekannt, dass der langjährige Kunde Com Hem auf das Video Content Authority System (VCAS(TM)) Ultra aufgerüstet hat, um Pay-TV für ein bahnbrechendes neues Einsatzgebiet abzusichern.

Schwedens größter Multichannel-TV-Provider rüstet auf VCAS Ultra für UHD/4K Hybrid-Services und Multi-DRM Support auf

Die brandneue Set-Top-Box (STB), die unter dem Betriebssystem Android N (Nougat) läuft, wird derzeit bei den 1,4 Millionen Abonnenten von Com Hem für Kabel-, terrestrische, IPTV- und OTT-Bereitstellung eingeführt. Sämtliche Inhalte über Dienste in diesen drei Netzwerken und Screens sind durchgängig durch VCAS Ultra geschützt. Die Lösung sorgt dafür, dass die Absicherung der UHD/4K-Inhalte die von MovieLabs herausgegebene "Specification for Enhanced Content Protection" (ECP) erfüllt und übertrifft.

Die effektive Content-Absicherung macht eine Trennung zwischen dem Pay-TV-Sicherheitsprozedere und den Daten von anderen Anwendungen erforderlich. VCAS Ultra gewährleistet die notwendige Isolierung, einschließlich der Entschlüsselung, von der ansonsten offenen Android TV-Umgebung.

"Android TV ist im Vergleich zu den geschlossenen Umgebungen traditioneller STBs eine ganz andere und sehr spezielle Herausforderung. Für uns war es von daher entscheidend, mit einem Anbieter zusammenzuarbeiten, der eine End-to-End-Lösung liefern kann, die alle unsere Sicherheitsprobleme behebt", sagt Thomas Helbo, der CTO von Com Hem. "Wir verlassen uns bereits seit mehreren Jahren auf das VCAS-Framework für Multi-Sender-Sicherheit und sind von daher sehr zuversichtlich, wieder auf Verimatrix zu setzen. Wir haben volles Vertrauen in die Verimatrix-Plattform der nächsten Generation, um diesen wirklich bahnbrechenden Neueinsatz zu unterstützen".

VCAS Ultra nutzt ein Trusted Execution Environment (TEE), das sich im System-on-Chip (SoC) der Set-Top-Box befindet und Security Clients für die von Com Hem bereitgestellten IPTV- und Kabelsender umfasst. Optional gewährleistet dazu noch ein robustes forensisches Watermarking vollständige Inhalts- und Ertragssicherung für Com Hem und seine Content-Provider.

"Com Hem hat die ehrgeizige Vision, seinen Kunden eine nahezu unbegrenzte Auswahl an Videoinhalten zu bieten, und VCAS Ultra liefert die Präzisionstechnologie, die erforderlich ist, um die verschiedenen Bereitstellungsmethoden zu unterstützen, die Teilnehmerreichweite auf UHD/4K-Dienste zu erweitern und die Inhalte gemäß den neuesten Industriestandards zu schützen", kommentiert Steve Oetegenn, President von Verimatrix. "Com Hem kann sich im Zuge seines Wachstum und der Einführung neuer Serviceangebote darauf verlassen, dass das flexible und skalierbare VCAS-Framework stets Schritt halten wird".

Mehr zum weltweit ersten großflächigen Einsatz von Android N (Nougat) Pay-TV auf Android TV Operator Tier-Basis und dazu, wie Verimatrix es Com Hem ermöglicht, einzigartige UHD/4K Hybrid-Dienste bereitzustellen, finden Sie in dieser Fallstudie zum Herunterladen.

Informationen zu Com Hem und zur Com Hem Group

Com Hem stellt Breitband-, TV-, Spiel- und Telefonie-Dienste für schwedische Endverbraucher und Unternehmen bereit. Unser leistungsfähiges und zukunftssicheres Netzwerk mit Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s deckt die Hälfte der Haushalte des Landes ab und macht die Com Hem Group zu einem wichtigen Motor für die Digitalisierung Schwedens. Wir bieten unseren 1,45 Millionen Kunden das breiteste Angebot an Digital-TV-Kanälen und Spielangeboten, sowohl über Set-Top-Boxen als auch mobil für Tablets und Smartphones. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Die Com Hem Group hat ihren Hauptsitz in Stockholm und operiert über vier Tochtergesellschaften: Com Hem AB, Boxer TV Access AB, Phonera Företag AB und iTUX Communication AB. Für 2017 wurde Konzernumsatz von insgesamt 7.136 Millionen SEK erzielt. Die Com Hem-Aktie ist seit 2014 an der Nasdaq Stockholm notiert. www.comhemgroup.com

Informationen zu Verimatrix

Verimatrix ist auf die Sicherung und Verbesserung von Network Connected Devices und Services rund um den Globus spezialisiert und gilt als weltweiter Marktführer im Bereich Ertragssicherung für IP-basierte Videodienste. Die preisgekrönte und unabhängig geprüfte Verimatrix Video Content Authority System (VCAS(TM)) Lösungsfamilie ermöglicht Videoanbietern der nächsten Generation, ihre Netzwerke kosteneffektiv zu erweitern und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Das Unternehmen führt seine technische Innovation mit der umfassenden Datenerfassungsplattform Verspective® Analytics weiter, die automatisierte Quality of Experience (QoE)-Systemoptimierung in Echtzeit bietet, um die Nutzerbindung und Monetarisierung von Inhalten sowie die Datenerhebung und -analyse voranzutreiben, und hat Vtegrity(TM) für fortschrittliche Absicherung gegen IoT-Bedrohungen und für erweitertes Service Lifecycle Management entwickelt.

Sein unübertroffenes Partner-Ökosystem ermöglicht es Verimatrix, da die Betreiber neue Dienste einführen, um die zunehmende Verbreitung von Connected Services zu nutzen, über das Feld Sicherheit hinaus einzigartigen Geschäftswert zu bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.verimatrix.com und unseren Pay TV Views Blog, und folgen Sie uns auf @verimatrixinc, Facebook und LinkedIn, um sich am Gespräch zu beteiligen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738514/Verimatrix_Comhem_TV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/492756/Verimatrix_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kelly Foster

619-224-1261

kfoster @ verimatrix.com