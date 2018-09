ISS Österreich belegt den ausgezeichneten 3.Platz bei der BEST-RECRUITER-Studie in der D.A.CH-Region

ISS konnte sich den 3.Platz in der D.A.CH-Region sichern, mit der Gesamtwertung von 90,5% zum wiederholten Male überzeugen und sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren

Es sind die Menschen, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Elke Peller-Kühne, Director People & Culture ISS Österreich

Die Entwicklung der vergangenen Jahre stimmt mich sehr positiv und lässt darauf schließen, dass die Arbeitgebermarke ISS künftig noch stärker als bisher den Markt entscheidend beeinflussen wird. Erich Steinreiber, CEO ISS Österreich

Wien (OTS) - Mag. Elke Peller-Kühne, People & Culture Director und Mitglied der Geschäftsleitung von ISS Österreich, freut sich über das herausragende Ergebnis: „Es sind die Menschen, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Daher ist es für uns in der Personalabteilung wichtig, die besten und qualifiziertesten MitarbeiterInnen für ISS zu begeistern. Dies beginnt beim Recruiting, bei welchem unsere BewerberInnen einen ersten Eindruck der ISS-Unternehmenskultur gewinnen können. Der 3.Platz ist daher auch ein Indikator dafür, dass der Recruiting Prozess bei ISS höchsten Standards entspricht. Vom Umgang mit BewerberInnen, der Benutzerfreundlichkeit der Bewerbungstools bis hin zu Kontaktaufnahme per Mail oder via sozialen Medien – das zeichnet uns aus.“

Trends erkennen und Arbeitgebermarke ISS stärken

Auch Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich macht das Ergebnis stolz:“ Es ist immer etwas Besonderes eine Top3-Platzierung zu erreichen. Darüber hinaus muss man festhalten, dass ISS das einzige Facility Management Unternehmen unter den Top 20 im länderübergreifenden Vergleich ist – ein absoluter Topwert worauf wir bei ISS stolz sein können. Ich möchte mich daher bei allen KollegInnen der People & Culture-Abteilung für das Engagement bedanken. Die besten MitarbeiterInnen für ISS zu gewinnen ist eine herausfordernde Aufgabe und eine wichtige Säule zur Erreichung unserer Unternehmensziele. Denn „The Power Of The Human Touch“ ist nicht bloß ein Claim, sondern differenziert uns vom Mitbewerb innerhalb der Branche und bringt uns der Vision die „beste Serviceorganisation der Welt zu werden“ täglich ein Stück näher. Umso wichtiger wird es auch in Zukunft sein, sich im Recruiting kontinuierlich weiterzuentwickeln, Trends zu erkennen und die Digitalisierung gewinnbringend für ISS zu nutzen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre stimmt mich sehr positiv und lässt darauf schließen, dass die Arbeitgebermarke ISS künftig noch stärker als bisher den Markt entscheidend beeinflussen wird. “

Best Recruiters

BEST-RECRUITERS-Studie 2017/18: als Basis der Stichprobe dienten die 375 umsatzstärksten sowie die 375 mitarbeiterstärksten Arbeitgeber Österreichs (Quelle: KSV, Stand: 01.06.2017). Darüber hinaus konnten alle Unternehmen und Institutionen die nicht an der Stichprobe vertreten waren die Möglichkeit eines Erhebungsauftrages beanspruchen. Dies nutzten 12 Bewerber für die Studie 2017/2018. Alle Arbeitgeber wurden in 27 relevante Branchen eingeteilt und nach strengen Kriterien beurteilt. In Österreich wurde damit der 8.Erhebungsdurchgang abgeschlossen. Seit Start vor 8 Jahren wurden dabei 8663 Arbeitgeber-Untersuchungen durchgeführt und mehr als 840.000 Einzelkriterien erhoben. Seit 2010 wurden dabei die abgeprüften Einzelkriterien mehr als verdoppelt. Dies unterstreicht die Wichtigkeit und Validität der BEST-RECRUITERS-Studie im deutschsprachigen Raum.

D.A.CH-Region: Im Erhebungszeitraum Juni 2017 – Juni 2018 wurden 1245 Arbeitgeber beurteilt.

