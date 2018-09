Eine Million Kunden: Der Erfolg hat viele Gesichter

Internationales Geschäft gewinnt weiter an Bedeutung

Wien (ots) - Seit Januar 2017 hat Onlineprinters über 400.000 Kunden neu dazugewonnen und konnte jetzt den millionsten Kunden begrüßen. "Eine Million Kunden, diese Zahl steht für viele kreative Druckprodukte, die wir in den vergangenen 14 Jahren für unsere Kunden umsetzen durften", das sagt Dr. Michael Fries, CEO von Onlineprinters und präsentiert den Kunstdruck "Customer Globe", der mit der Software "Mosaic" von Technikpartner HP in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur gyro randomisiert wurde. Von diesem werden 1.000 individuelle Exemplare hergestellt und an langjährige Kunden verschenkt. "Der Kreativität sind heute auch im Onlinedruck keine Grenzen gesetzt. Unser Kunstruck steht für die Verschiedenartigkeit unserer Kunden und ihrer Projekte. Jedes der tausend gedruckten Exemplare der Serie basiert auf dem gleichen Entwurf und ist doch ein Unikat", so Dr. Michael Fries.

Internationaler Umsatzanteil wächst

Onlineprinters beliefert heute überwiegend Businesskunden in mehr als 30 Ländern Europas. In Deutschland macht das Unternehmen unter der Marke diedruckerei.de etwa 30 Prozent seines Gesamtumsatzes. Zwischen 2012 und 2014 gewinnt der Umsatz im Ausland immer mehr an Bedeutung für die Onlinedruckerei. Das ist damit zu erklären, dass in dieser Zeit die bereits 2008 begonnene Internationalisierung weiter vorangetrieben wurde. Mit dem Kauf von Solopress, dem Onlinedruck-Marktführer in UK und dem Beitreten von LaserTryk in die Onlineprinters Gruppe, welcher Marktführer in den skandinavischen Ländern ist, gehört Onlineprinters zu den Top 3 Onlinedruckereien in Europa. Die Internationalisierung bezeichnet der CEO als den Treiber für den Erfolg von Onlineprinters. Bei Onlineprinters arbeiten Menschen aus 40 Nationen gemeinsam am Erfolg: "Wo viele Nationalitäten aufeinandertreffen, geht es nur mit Toleranz und Rücksichtnahme. Das zeichnet unsere Unternehmenskultur aus", betont Dr. Michael Fries.

Über das Unternehmen

Die Onlineprinters Gruppe, welche in Deutschland unter der Marke diedruckerei.de auftritt, zählt zu den führenden Onlinedruckereien Europas, beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter und stellte letztes Jahr über 3 Milliarden gedruckte Werbemittel her. Mehr als 1.500 Druckprodukte von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen werden an eine Million Kunden in 30 Ländern Europas vertrieben. International ist der Onlinedruck-Dienstleister unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, der britische Marktführer Solopress und der Hauptakteur im skandinavischen Markt LaserTryk sind Teil der Onlineprinters Gruppe.

