KORREKTUR ZUR OTS0029: SAISONBEGINN AM BURGTHEATER MIT MODERNSTER BÜHNENSTEUERUNG – LANGJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT MIT WAAGNER-BIRO

Korrektur zu OTS_20180904_OTS0029

Wien (OTS) - Wenn das Burgtheater am 11. September mit MEPHISTO von Klaus Mann seine Tore wieder öffnet, präsentiert Österreichs Nationaltheater seine Inszenierungen mit der modernsten Bühnensteuerung des Landes. In den vergangenen Sommermonaten hat Waagner-Biro diese rundum erneuert. Die langjährige Verbundenheit zwischen dem Burgtheater und Waagner-Biro wurde dadurch fortgesetzt.

Während sich das Burgtheater in den Sommermonaten in seine jährliche Pause begab, wurde von Waagner-Biro die Steuerung der unteren Bühnenmaschinerie komplett erneuert. Dabei wurde eine CAT V5 Computersteuerung geliefert, montiert und in Betrieb genommen, samt aller notwendigen Komponenten. Das Bedienkonzept für die Untermaschinerie enthält die Installation von zwei Bedienpulten CAT 562 im bestehenden Führerstand für die Untermaschinerie, sowie ein mobiles Pult CAT 530.

Auf der Bühne wurde ein Bühnenmeisterpult zur Überwachung der Betriebszustände montiert. Zusätzlich wurden die elektrischen Schaltanlagen zahlreicher Antriebe in der Untermaschinerie des ehemaligen Hoftheaters ausgetauscht. Dazu gehören unter anderem Hubpodien inklusive Seillängenausgleich, Ausgleichspodien und die Drehbühne. Bei diesem Tausch blieben die Schaltschränke bestehen und nur die Schaltpaneele inklusive aller Komponenten wurden ausgetauscht. Mit Unterstützung von Waagner-Biro wurde die Sachverständigenabnahme erfolgreich durchgeführt.

„Das Burgtheater ist eines der bedeutendsten und bekanntesten Theater im deutschen Sprachraum. Da wird in allen Bereichen höchste Qualität und Know-How gefordert. Dass wir bereits beim Bau des Burgtheaters sowie dem Wiederaufbau involviert waren und jetzt erneut unser Können unter Beweis stellen durften, freut mich ganz besonders“, sagt Thomas Jost, Vorstand der Waagner-Biro AG.

Nach dem erfolgreichen Einbau der ersten Anlage der neuesten Waagner-Biro Steuerungsgeneration CAT V5, freuen wir uns auf die Inbetriebnahme der nächsten CAT V5 Anlagen im Austria Center Vienna (ACV) und im Volkstheater Wien.

Über Waagner-Biro

Engineering-Kompetenz auf höchstem Niveau und über 160 Jahre Erfahrung im Stahl- und Maschinenbau sind die Basis für den Erfolg der Waagner-Biro Gruppe.

Waagner-Biro ist eine österreichische Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien und hält Beteiligungen an nationalen und internationalen mittelständischen Unternehmen des Stahl- und Maschinenbaues. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Waagner-Biro einen Umsatz von knapp EUR 200 Mio. mit einem Exportanteil von 96 %. Die Geschäftsfelder umfassen Stahl-Glas-Technik, Brückenbau, Bühnentechnik und Spezialmaschinenbau. Waagner-Biro beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter an rund 15 Standorten in Europa, dem arabischen Raum und Südostasien.

Rückfragen & Kontakt:

Waagner-Biro AG

Viktoria Kastelic-Gruber

Assistant to the Board PR & Corporate Marketing

+43 (0)1 288 44-195

viktoria.kastelicgruber @ waagner-biro.com