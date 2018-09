Das BMBWF unterstützt die Lehrlingsoffensive „10.000 Chancen“ – Anmeldungen für die Vorauswahl ab sofort möglich

Versanddatum: Mit Start der Anmeldung für die Vorauswahl

Wien (OTS) - „10.000 Chancen“, so nennt sich eine österreichweite Lehrlingsoffensive, die einmal jährlich Jugendliche auf der Suche nach einer Lehrstelle und Unternehmen/innen auf der Suche nach neuen, engagierten Mitarbeiter/innen unkompliziert zu einem ersten Bewerbungsgespräch „an einen Tisch“ zu bringt. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung unterstützt diese wichtige Initiative für den österreichischen Arbeitsmarkt und will Jugendliche auf Jobsuche motivieren, an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Die duale Berufsbildung hat in Österreich eine lange Tradition und wird auch international aufgrund ihrer hohen Qualität sehr hoch geschätzt. Derzeit befinden sich in Österreich rund 107.000 Jugendliche in einer Lehre, rund 29.000 Betriebe bieten aktuell Lehrstellen an. Der Bedarf an engagierten, qualifizierten und neugierigen jungen Menschen am Arbeitsmarkt ist hoch.

Professionelles Bewerbungsgespräch als Fundament für langfristige Zusammenarbeit

Ein zentrales Fundament für eine erfolgreiche Lehre bildet die professionelle Vermittlung bzw. das Bewerbungsverfahren im Vorfeld der Ausbildung. Je besser der/die Bewerber/in über ein Berufsfeld Bescheid weiß, je persönlicher die Erfahrungen dazu sind, desto eher kommt es zu einer langfristigen, erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter/in und Unternehmen.

„Speeddating“ für Jobsuchende und Unternehmen

Die Lehrlingsoffensive „10.000 Chancen“ setzt genau hier an. Ihre Qualität liegt zweifellos im Angebot des unkomplizierten, persönlichen Gesprächs für „beide Seiten“: In Form eines „Speeddatings“ treffen am 27. November 2018 rund 480 Bewerber/innen auf Vertreter/innen von fünfzehn renommierten, nationalen und internationalen Unternehmen zu einem ersten Bewerbungsgespräch aufeinander.

Anmeldungen für die Vorauswahl ab sofort bis 28.9.2018 möglich

Wer Ende November beim finalen „Dating“ dabei ist, wird in den Mitte November stattfindenden Vorauswahlrunden in Wien (am 6.11.), Graz (am 12.11.), Linz (am 13.11.) und St. Pölten (am 14.11.) entschieden. Ab heute können Lehrerinnen und Lehrer ihre interessierten Schülerinnen und Schüler unter dem Link

https://goo.gl/forms/vJYNNihlq35dLOqp2 dafür anmelden.

Das Bundesministerium unterstützt die Veranstaltung durch die breite Information an Schulen in Österreich und wünscht den Teilnehmer/innen alles Gute!

Weitere Details zu 10.000 Chancen finden Sie hier:

http://www.10000chancen.com

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Dr. Barbara Eichinger

01 53120-51 53

barbara.eichinger @ bmbwf.gv.at