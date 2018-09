Nissui Pharmaceutical startet globalen Dienst zur Bestimmung der Koloniezahl

Tokio (ots/PRNewswire) - Nissui Pharmaceutical Co., Ltd. führt ab August 2018 im Rahmen einer aktiven Investition in das neue Entwicklungsgebiet seinen Testbetrieb zur Auszählung von Bakterienkolonien durch, die in einem einfach anwendbaren Nährmedium namens CompactDry (TM) kultiviert werden. Der Service nutzt die Amazon Web Services (AWS) Cloud-Dienste und KI-Technologie (Künstliche Intelligenz) und steht spezifischen Kunden im Ausland offen. CompactDry (TM) ist ein wichtiges Prüfreagenzienprodukt für die Lebensmittelkontrolle und Hygienekontrolle von Produktionsanlagen.

- Flexibler Einsatz von AWS Cloud-Services und KI-Technologie -

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O2-wypTURWL)

CompactDry (TM) - Einfaches Nährmedium für Bakterien zur Bestimmung der Koloniezahl

CompactDry (TM) ist ein trockenes und einfach anwendbares Nährmedium. Zur Kultivierung wird lediglich 1ml Probenlösung ohne vorhergehende Präparierung des Nährmediums benötigt. Das Unternehmen hat vor diesem Hintergrund zur weiteren Wertschöpfung des Produkts den globalen Dienst "@BactLAB (TM)" für die Bestimmung der Koloniezahl eingerichtet. Der Service soll das Management der Lebensmittelhygiene erleichtern und zur Verbesserung und Vernetzung der Qualitätskontrolle (QC) und Qualitätssicherung (QA) für Lieferanten, Produktionsstandorte und die Unternehmenszentrale beitragen. Mit Hilfe dieses Dienstes lässt sich ein zentrales QC/QA-Management umsetzen.

Der global angebotene Service zur Bestimmung der Koloniezahl trägt den Namen @BactLAB (TM). Mittels App und Smartphone ist es möglich, ganz einfach die Anzahl der in CompactDry (TM) kultivierten Bakterien (Kolonien) zu zählen.

(Bild: https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O1-0umvOpE4)

Nach erfolgter Benutzerregistrierung in der App oder im Web-Service macht der Anwender ein Foto der in CompactDry (TM) kultivierten Kolonien über Smartphone oder PC, lädt das Bild hoch, und kann wenige Sekunden später die Koloniezahl bestätigen.

* Der Dienst wird nur für Kunden im Ausland angeboten.

* Das gezählte Ergebnis kann je nach Bildauflösung um ca. 8% abweichen. * Eine als "0" gezählte Koloniezahl kann nicht zwangsläufig als Indikator für einen Negativbefund gelten.



Offizielle Website für @BactLAB (TM):



https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/





Als Anwendung (Google Play/Apple Store/Online-Dienst):



Die Apps für Android, iOS oder PC stehen derzeit spezifischen Kunden zur Verfügung.

- Google, Google Play, Android und andere Logos sind Marken von Google Inc. - Apple und Marken von Apple sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. - Amazon und Amazon Web Services sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder anderen verbundenen Unternehmen.

