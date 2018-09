Carl-Menger-Preis 2018

Jahrestagung 2018 des Vereins für Socialpolitik

Wien (OTS) - Der Verein für Socialpolitik (VfS) vergibt alle zwei Jahre im Rahmen seiner Jahrestagung den Carl-Menger-Preis für innovative internationale Forschungsleistungen auf den Gebieten der monetären Makroökonomie, Geldpolitik und Währungspolitik.

Der nach dem österreichischen Ökonomen und Mitbegründer der Österreichischen Schule benannte Carl-Menger-Preis wird von der Deutschen Bundesbank, der Oesterreichischen Nationalbank sowie der Schweizerischen Nationalbank gemeinsam gestiftet und ist mit 20.000,-Euro dotiert.

Die Carl-Menger-Preisträgerin des Jahres 2018 ist Silvana Tenreyro (London School of Economics and Political Science).

Silvana Tenreyro gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten in Europa lehrenden Makroökonominnen. In ihrer Forschung verbindet sie die Gebiete „Internationale Ökonomie“ und „Monetäre Makroökonomie“. Ihre Arbeiten zur Theorie und Empirie optimaler Währungsräume sowie ihre ökonometrischen Arbeiten finden weltweit große Beachtung.

Silvana Tenreyro ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics and Political Science. Sie ist außerdem Mitglied des Monetary Policy Committees der Bank of England, das die Geldpolitik der britischen Zentralbank festlegt.

Silvana Tenreyro hat an der Universidad Nacional de Tucumán und an der Harvard University in den USA studiert und dort bei Alberto Alesina, Robert Barro und Kenneth Rogoff promoviert. Sie hat vielfältige Aufgaben in der Wissenschaft und in der Politikberatung wahrgenommen. Sie war Mitherausgeberin der führenden Fachzeitschrift Review of Economic Studies, Associate Editor des Journal of Monetary Economics, Mitglied des Vorstands der Royal Economic Society und Mitglied im Council der European Economic Association.

Sie ist zudem Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Banque de France und war externes Mitglied im Monetary Policy Committee der Zentralbank von Mauritius.

Der Carl-Menger-Preis wird am Montag, den 03.09.2018, ab 19 Uhr, im Rahmen der VfS-Jahrestagung im Konzerthaus Freiburg im Breisgau verliehen.

