Österreichischer EU-Ratsvorsitz in Wien

Luftstreitkräfte führen Luftraumsicherungsoperation im Rahmen des EU-Ratsvorsitzes durch

Wien (OTS) - Am 7. und 8. September findet das Informelle Finanzminister-Treffen (EcoFin) in Wien statt. Das Österreichische Bundesheer sichert an diesen Tagen verstärkt den Luftraum über der Bundeshauptstadt. Dafür wird ein Flugbeschränkungsgebiet über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlandes errichtet.

Mehr als 900 Soldatinnen und Soldaten, 24 Militärluftfahrzeuge, darunter 12 Flächenflugzeuge und 12 Hubschrauber, schützen die Veranstaltung und die örtliche Bevölkerung vor Gefahren aus der Luft. Es werden vor allem Patrouillenflüge zur Überwachung des Luftraumes und Flüge zur Identifizierung von Luftraumverletzungen durchgeführt.

Ziel der Luftraumsicherungsoperation ist es, durch spezielle Verfahren und Abläufe von Einsatzsystemen den Luftraum über Teilen Ostösterreichs verstärkt zu überwachen. Dadurch können mögliche Gefahrenpotenziale frühzeitig erkannt und die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden.

Die Luftraumüberwachung ist eine permanente Aufgabe des Österreichischen Bundesheeres. Die Errichtung des Flugbeschränkungsgebietes und die verstärkte Überwachung des Luftraumes wird auf Ersuchen des Innenministeriums durchgeführt.

Die Luftraumsicherungsoperation über Wien ist eine von mehreren Schutzvorkehrungen im Zuge des österreichischen EU-Ratsvorsitzes. Am 7. und 8. September 2018 kann es vor allem über Wien zu einem erhöhten Flugaufkommen kommen. Wir ersuchen die Bevölkerung um Verständnis.

