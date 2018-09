Fluglinie LEVEL stellt Weichen für Betriebsratswahl

Gewerkschaft vida und GPA-djp: „Grundstein für innerbetriebliche Sozialpartnerschaft wird gelegt“

Wien (OTS) - Nur wenige Wochen nach dem Start der Fluglinie LEVEL von Wien-Schwechat aus, sollen heute Nachmittag bei einer Betriebsversammlung die Weichen für eine Betriebsratswahl gestellt werden. „Wir freuen uns, dass sich so rasch nach der Unternehmungsgründung in Österreich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei LEVEL gefunden haben, die eine Betriebsratswahl organisieren wollen und auch das Ehrenamt des Betriebsrats ausüben möchten“, so Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida und der Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, Karl Dürtscher.

Gerade bei einer so jungen Airline erfüllt der Betriebsrat eine wichtige Funktion, betont Schwarcz: „Der Betriebsrat hat eine gewichtige Stimme bei so wichtigen Themen wie der Gestaltung der betrieblichen Ordnung, der Qualität der Arbeitsplätze oder auch den Arbeitszeiten und dem Gesundheitsschutz. Darüber hinaus wird über den Betriebsrat ein innerbetrieblicher Dialog zwischen Management und Arbeitnehmern gepflegt.“ Zudem erfüllt der Betriebsrat eine wichtige Funktion, um einen sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten. „Er kann aufgrund seiner Rechtsstellung in manchen Fällen offener und zeitnaher wichtiges Feedback zu Betriebsabläufen an das Management weitergeben und gemeinsam können dann sinnvolle Lösung für Probleme gefunden werden. Wir rechnen außerdem damit, dass es rasch zu einem Kollektivvertragsabschluss kommt“, so Dürtscher.

Mit der kommenden Betriebsratswahl bei LEVEL wird der Grundstein für die innerbetriebliche Sozialpartnerschaft gelegt und „wir sind optimistisch, dass wir gemeinsam in den nächsten Wochen und Monaten einen sozialen Dialog im Unternehmen aufbauen können“, schließen beide Gewerkschafter.

