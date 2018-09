Gaal/Papai: Treffsicher für eine gute Nachbarschaft

Team „Aliwa“ setzte sich beim wohnpartner Boccia-Turnier im Gemeindebau in der Siemensstraße durch

Wien (OTS) - 16 motivierte Teams traten beim heurigen

Boccia-Turnier von wohnpartner vor begeistertem Publikum gegeneinander an. Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Bezirksvorsteher Georg Papai und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ilse Fitzbauer ließen sich die spannenden Finalspiele nicht entgehen und überreichten im Anschluss dem Team „Aliwa“ die Siegerurkunden. Platz 2 und 3 gingen an die Teams „Die Senioren“ und „Kleeblatt“.

„Die Vielfalt der Veranstaltungen, die besonders im Sommer in den Höfen der Gemeindebauten stattfinden, begeistert mich. Es ist schön zu sehen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Grätzel zusammenkommen und miteinander eine tolle Zeit verbringen. Ich war heuer zum ersten Mal beim Boccia-Turnier dabei und freue mich jetzt schon auf das nächste Jahr“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

„Das wohnpartner Boccia-Turnier ist mittlerweile ein Veranstaltungs-Urgestein in Floridsdorf. Es ist die Mischung aus sportlichem Wettbewerb und buntem Rahmenprogramm für alle Altersklassen, die diese Veranstaltung nicht nur zu einem Fest für die ganze Familie, sondern für den ganzen Bezirk macht“, freute sich Bezirksvorsteher Georg Papai.

Hochspannung im Finale – and the winner is …

Anfeuerungen und Jubelrufe begleiteten die Teams bei ihren Würfen. Tipps und Tricks zu Wurftechniken erhielten sie dabei von professionellen TrainerInnen. Nach rund dreieinhalb Stunden war es dann soweit: Das Team von „Aliwa“ – ein Sport- und Kulturverein des Gemeindebaus Siemensstraße 21-55, der sich für eine aktive Gemeinschaft der Wohnhausanlage einsetzt – konnte den Heimvorteil nutzen und freute sich über Pokal und Siegerurkunde. Platz 2 ging an das Team „Die Senioren“. Das Team „Kleeblatt“ hatte nicht nur Glück, sondern überzeugte auch auf den Boccia-Bahnen mit viel Einsatz und konnte sich Platz 3 sichern.

Großes Abschlussfest der Nachbarschaftlichen Schachpartie

Neben Boccia stand an diesem Nachmittag auch das große Abschlussfest der Nachbarschaftlichen Schachpartie auf dem Programm − die Krönung eines Schach-Sommers mit mehr als 100 Veranstaltungen, die wohnpartner in Kooperation mit dem Wiener Schachverband in Gemeindebauten in ganz Wien organisiert.

„Mit Veranstaltungen wie dem Boccia- und Schachturnier fördert wohnpartner nachbarschaftliche Kontakte und stärkt den Zusammenhalt der Hausgemeinschaften. Dazu gehört zum einen, dass wir Bewohnerinnen und Bewohner im Vorfeld bei der Organisation miteinbeziehen und vernetzen. Zum anderen bieten die Events selbst eine gute Gelegenheit, alle kennenlernen und sich miteinander auszutauschen“, erklärte wohnpartner Team-Managerin Claudia Huemer.

Gespielt wurde auf vier Bahnen, SchiedsrichterInnen sorgten für einen fairen Ablauf und TrainerInnen gaben professionelle Tipps rund um Wurftechnik und Strategie. Das Boccia-Turnier wurde von wohnpartner mit Unterstützung von BewohnerInnen der Siemensstraße 21-55, Wiener Wohnen sowie der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung organisiert.

www.wohnpartner-wien.at (Schluss) ng/da

