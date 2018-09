Podiumsdiskussion "EU-Copyright vs. offenes Internet" am 07. September 2018 in Linz

Diskussion m. EU-Abgeordneten Julia Reda (Piraten/Grüne), Georg Mayer (FPÖ), Evelyn Regner (SPÖ) u. Gerhard Ruiss (IG Autorinnen und Autoren)im Rahmen des Ars Electronica Festivals

Wien (OTS) - Die Diskussion um eine Anpassung des Urheberrechts an das digitale Zeitalter wird schon viele Jahre mit großer Heftigkeit geführt. Kommende Woche am 12. September 2018 wird das Thema erneut im EU-Parlament behandelt, wenn über die Änderungsanträge zur EU-Urheberrechtsrichtlinie abgestimmt wird. Die größten Diskussionspunkte sind die Vorabkontrolle von Inhalten beim Upload auf Online-Plattformen (Artikel 13) sowie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger (Artikel 11). Nachdem sich am 5. Juli 2018 eine Mehrheit der EU-Abgeordneten dagegen ausgesprochen hat, dass der Vorschlag mit diesen beiden Artikeln in den sogenannten Trilog mit Kommission und Mitgliedsstaaten geschickt wird, ist der Weg für weitere Änderungen offen.



Die Grundrechts-NGO epicenter.works organisiert im Rahmen des Ars Electronica Festivals 2018 die Podiumsdiskussion

"EU-Copyright vs. offenes Internet"

Gemeinsam mit EU-Abgeordneten werden Ansätze diskutiert, wie die Rechte von Kultur- und Medienschaffenden gewahrt werden können, ohne das Internet als offene Plattform zu gefährden.



Am Podium:

Julia Reda, Abgeordnete zum EU-Parlament: arbeitet seit 2014 im EU-Parlament an der Urheberrechtsreform und ist Schattenberichterstatterin der Grünen/EFA zu diesem Dossier

Abgeordnete zum EU-Parlament: arbeitet seit 2014 im EU-Parlament an der Urheberrechtsreform und ist Schattenberichterstatterin der Grünen/EFA zu diesem Dossier Georg Mayer , Abgeordneter zum EU-Parlament (FPÖ)

, Abgeordneter zum EU-Parlament (FPÖ) Evelyn Regner , Abgeordnete zum EU-Parlament (SPÖ)

, Abgeordnete zum EU-Parlament (SPÖ) Gerhard Ruiss ist Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren und war Sprecher der österreichischen Urheberrechtsinitiative „Kunst hat Recht“

ist Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren und war Sprecher der österreichischen Urheberrechtsinitiative „Kunst hat Recht“ Moderation: Alexander Stipsits

Zeit:

Freitag, 07.September 2018 ab 19:00 Uhr



Ort:

Altes Rathaus Linz, Pressezentrum

Hauptplatz 1

4020 Linz



Details: https://epicenter.works/eu-copyright-panel



Wir bitten um Anmeldung unter presse @ epicenter.works!



Diskussion "EU-Copyright vs. offenes Internet"

Die Grundrechts-NGO epicenter.works organisiert diese Podiumsdiskussion im Rahmen des Ars Electronica Festivals 2018. Gemeinsam mit EU-Abgeordneten werde Ansätze diskutiert, wie die Rechte von Kultur- und Medienschaffenden gewahrt werden können, ohne das Internet als offene Plattform zu gefährden.



Am Podium:

- Julia Reda, Abgeordnete zum EU-Parlament: arbeitet seit 2014 im EU-Parlament an der Urheberrechtsreform und ist Schattenberichterstatterin der Grünen/EFA zu diesem Dossier

- Georg Mayer, Abgeordneter zum EU-Parlament (FPÖ)

- Evelyn Regner, Abgeordnete zum EU-Parlament (SPÖ)

- Gerhard Ruiss ist Geschäftsführer der IG Autorinnen Autoren und war Sprecher der österreichischen Urheberrechtsinitiative „Kunst hat Recht“

- Moderation: Alexander Stipsits

Datum: 07.09.2018, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Altes Rathaus Linz

Hauptplatz 1, 4020 Linz, Österreich

Url: https://epicenter.works/eu-copyright-panel

Rückfragen & Kontakt:

Werner Reiter, Kommunikation epicenter.works

Tel: +43 664 454 9660

E-Mail: werner.reiter @ epicenter.works