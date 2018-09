21. Bezirk: Prager Straße – Errichtung eines Geh- und Radweges sowie Fahrbahnumbau

Straßenumbauarbeiten im Abschnitt zwischen Ernst-Vasovec-Gasse und Mayerweckstraße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 4. September 2018, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau mit dem Umbau der Prager Straße im Abschnitt zwischen Ernst-Vasovec-Gasse und Mayerweckstraße im 21. Bezirk. Bis etwa Ende November wird die Fahrbahn umgebaut, ein baulich getrennter Geh- und Radweg hergestellt sowie ein Kreisverkehr errichtet.

Details:

Um die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen wird auf der Seite der geraden Hausnummern ein neuer, 4 m breiter, baulich getrennter Geh- und Radweg realisiert. Durch die sich aus den Umbauarbeiten ergebenden neuen Straßensituation steht in diesem Abschnitt künftig ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung. Zusätzlich wird im Bereich Ernst-Vasovec-Gasse ein Kreisverkehr zur besseren Anbindung an die Einkaufsmeile „center.21“ errichtet. Zudem werden die bestehenden Grünflächen adaptiert sowie Zeitschäden an der Fahrbahn saniert.

Verkehrsmaßnahmen:

Die Bauarbeiten erfolgen bei Freihaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Das Linksabbiegen in die Ernst-Vasovec-Gasse ist auf Baudauer nicht möglich. Die jeweils im Baubereich befindlichen Autobushaltestellen der Regionallinie 850 werden örtlich verlegt. Der FußgängerInnenverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Prager Straße im Abschnitt zwischen Ernst-Vasovec-Gasse und Mayerweckstraße

Baubeginn: 4. September 2018

Geplantes Bauende: 30. November 2018

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Öffentlichkeitsarbeit

MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau

Telefon: 01 4000-49812

Mobil: 0676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at