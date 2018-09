Junge ÖVP anlässlich Jugendkonferenz: Erfolgsmodell Erasmus+ erhalten & ausbauen

Anlässlich des heutigen informellen Jugendrats fordert die Junge ÖVP den Ausbau von Erasmus besonders für Lehrlinge

Wien (OTS) - „Das Programm Erasmus+ läuft Ende 2020 aus und muss erneuert werden. Als Junge ÖVP wollen wir nicht nur, dass Erasmus in seinem Leistungsvolumen für junge Menschen in dieser Form erhalten bleibt, sondern wir fordern auch, dass das Erasmus-Programm besonders für Lehrlinge attraktiviert wird“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des heutigen Jugendrats in Wien. Zwar ist das derzeitige Erasmus-Programm sowohl gegenüber Lehrlingen, als auch Studenten gleichermaßen offen, dennoch wird das Angebot hauptsächlich von Studenten und Personen mit universitärer Bildung in Anspruch genommen. Laut dem OEAD nahmen 2017 nur 615 Lehrlinge an dem Austausch teil. Von den insgesamt 16.300 Österreichern, die durch das Programm gefördert wurden, sind das nur verschwindend geringe 3,8%.

„Das Erasmus-Plus-Programm ist eines der erfolgreichsten Projekte der Europäischen Union und es trägt enorm zum Europabewusstsein junger Menschen bei. Gerade deswegen muss die Politik die nötigen Rahmenbedingungen schaffen, damit auch unsere Lehrlinge die Angebote aus Erasmus+ flächendeckend wahrnehmen können“, so Christian Zoll, Vorsitzender der Bundesjugendvertretung. Dass Lehrlinge im Vergleich zu Studierenden der Europäischen Union generell kritischer gegenüber stehen, zeigt auch die große Europaumfrage der Jungen ÖVP. Bei dieser repräsentativ erstellten Umfrage gaben 80% der Studierenden an, dass Österreich weiter ein Teil der Europäischen Union sein soll, bei Lehrlingen lag dieser Wert nur bei 48%.

„Die Europaumfrage der Jungen ÖVP zeigt klar, dass es sich lohnt die Jugendprogramme der Europäischen Union auch für Lehrlinge breitenwirksam aufzustellen. Das europäische Friedensprojekt sollte für alle jungen Menschen den gleichen Stellenwert haben. Deshalb ist es unsere Aufgabe Europa und die Europäische Union stärker in das Bewusstsein junger Menschen zu rücken. Erasmus ist und bleibt ein wichtiges Instrument dafür," meint Stefan Schnöll abschließend.



