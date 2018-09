Aviso: Verteilaktion der ÖGB-Frauen: Schulstart mit bitterem Beigeschmack

Gewerkschafterinnen informieren über die Auswirkungen der neuen Arbeitszeitregelung

Wien (OTS) - Fast zeitgleich mit Schulbeginn tritt das neue Arbeitszeitgesetz in Kraft. Das stellt besonders Frauen mit Betreuungspflichten aufgrund überlanger Arbeitszeiten und fehlender Planbarkeit vor große Herausforderungen. Im Rahmen der Verteilaktion „Ein Schulstart mit bitteren Geschenken für Eltern“ informieren die ÖGB-Frauen über die massiven Auswirkungen der neuen gesetzlichen Arbeitszeitregelungen. Zudem laden sie zur Teilnahme an der AK/ÖGB-Online-Umfrage „Kind & Job – Wie schaffen Sie das?“ ein, die am 5. September gestartet wird.

Bitte merken Sie vor:

Verteilaktion der ÖGB-Frauen: „Ein Schulstart mit bitteren Geschenken für Eltern!“

Mittwoch, 5. September 2018, 15.30 Uhr

Wien Mitte, Eingang The Mall

Für Gespräche stehen die ÖGB-Vizepräsidentin und Bundesfrauenvorsitzende sowie die Bundesfrauenvorsitzenden der Gewerkschaften zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, eine/n VertreterIn ihrer Redaktion bei der Aktion begrüßen zu dürfen.

